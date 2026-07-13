Les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip approchent, et les offres pourraient être plus intéressantes qu’il n’y paraît

Grosse actualité cette semaine pour les amateurs de smartphones pliables. Les réservations pour la prochaine génération de Galaxy Z Fold et Z Flip viennent d’arriver sur la boutique officielle de Samsung, en amont de la prochaine conférence Galaxy Unpacked.

L’événement se tiendra le 22 juillet 2026 à 15 h (heure de Paris), ce qui signifie que les précommandes devraient ouvrir dans quelques semaines. Pour celles et ceux qui envisagent de s’offrir un nouveau modèle, voici tout ce qui est connu à ce stade, avec des éléments sur les prix et de possibles offres de précommande.

Si une nouvelle génération de Galaxy Z Fold et de Galaxy Z Flip est attendue, Samsung a déjà laissé entendre qu’il y aurait autre chose. Dans un premier teaser diffusé la semaine dernière, la marque explique qu’« après sept générations à repousser les limites du pliable, Samsung adopte cette année une approche différente pour susciter l’attente ».

Ce message, associé à des mois de rumeurs autour d’un design pliable plus large, alimente l’idée que Samsung pourrait enfin présenter un tout nouveau type de smartphone pliable. À ce stade, les informations restent limitées. Les éléments évoqués ici relèvent donc d’estimations éclairées, et non de certitudes.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver un appareil

Reserve the next Galaxy: à Samsung FR Vous pouvez vous inscrire pour obtenir un crédit Samsung de 30 € à utiliser lors de la précommande, une chance de gagner l’un des 10 codes promo de 2 000 €, et économiser jusqu’à 200 € en augmentant la capacité de stockage au moment de la précommande.

Combien coûteront ces appareils ?

À l’heure actuelle, même le nom de ces appareils n’est pas connu, encore moins leur prix officiel. Les estimations reposent donc sur des hypothèses. Les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 avaient été lancés à partir de 2 099 €, ce qui donne un ordre de grandeur.

Une hausse des prix cette année reste toutefois plausible. Les tensions sur la RAM et l’inflation pourraient y contribuer. En cas d’améliorations majeures, la marque pourrait aussi en profiter pour ajuster ses tarifs. L’introduction d’un nouveau format, par exemple, pourrait servir d’argument pour justifier une augmentation.