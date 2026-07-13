Le Galaxy Z Flip 8 pourrait être le dernier du genre chez Samsung, et ce serait une très mauvaise nouvelle

Samsung s’apprêterait à abandonner les smartphones pliables à petit écran

Cela signifie que le futur Galaxy Z Flip 8 pourrait être le dernier de la série

L’information est crédible, mais si suffisamment d’acheteurs votent avec leur portefeuille, la gamme Flip pourrait encore être sauvée

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est un excellent smartphone, avec une note de 4,5 étoiles lors de notre test. Mais malgré ses qualités, Samsung pourrait abandonner cette série à clapet après le lancement du Galaxy Z Flip 8.

L’information provient du leaker reconnu @UniverseIce, qui a affirmé sur X que « le Samsung Galaxy Z Flip 8 sera probablement le dernier produit pliable compact de Samsung ».

Aucune raison n’a été précisée, mais plusieurs explications peuvent être envisagées. D’abord, si la gamme Flip était jusqu’ici la plus populaire des pliables Samsung, certains signes montrent que cette tendance pourrait évoluer. Par exemple, FN News indique qu’en Corée du Sud, le Samsung Galaxy Z Fold 7 aurait enregistré plus de précommandes que le Z Flip 7.

The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2July 9, 2026

Il pourrait donc exister un intérêt croissant pour les pliables à grand écran au format livre, ce qui reste cohérent puisque les smartphones classiques de grande taille se vendent généralement mieux que les modèles compacts. Et avec le lancement attendu cette année d’un iPhone Ultra au format pliable livre, cette tendance pourrait encore s’accentuer.

Autre élément à prendre en compte, l’un des principaux arguments de la gamme Z Flip reposait sur son prix plus accessible pour entrer dans l’univers du pliable. Mais avec la hausse du coût de la mémoire, cet avantage pourrait disparaître.

Enfin, Samsung préparerait aussi le lancement d’un nouveau pliable au format livre, plus court et plus large, aux côtés du successeur classique du Galaxy Z Fold 7. Ce nouveau format serait plus grand qu’un Flip, mais plus compact que les grands pliables actuels de la marque. Samsung pourrait donc considérer qu’il s’agit d’une alternative pour les utilisateurs attirés par les formats plus compacts.

Un téléphone qui manquerait à tout le monde

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Même si l’affirmation de @UniverseIce paraît crédible, l’hypothèse reste à confirmer. Malgré les réserves évoquées, la gamme Flip conserve de solides arguments.

Ces modèles restent extrêmement compacts une fois pliés, un point qui continue de séduire certains utilisateurs. Et malgré la hausse des prix, ils devraient rester plus abordables que les pliables au format livre. Leur disparition réduirait donc le choix et la diversité sur ce segment.

Samsung devrait toutefois attendre les résultats commerciaux du Galaxy Z Flip 8 et du nouveau Galaxy Z Fold élargi avant de trancher. Si le premier rencontre un fort succès ou si le second déçoit, l’avenir d’un éventuel Galaxy Z Flip 9 pourrait rester ouvert.

Autrement dit, pour ceux qui souhaitent voir cette gamme perdurer, le meilleur moyen d’agir reste de soutenir le prochain modèle lors de sa sortie.