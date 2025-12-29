Galaxy Z TriFold : Samsung a-t-il créé le smartphone pliable le plus fragile du monde ?

Le Galaxy Z TriFold passe entre les mains de JerryRigEverything

Le smartphone se révèle relativement fragile

Il existe même une bonne et une mauvaise manière de le plier

Le tout nouveau Samsung Galaxy Z TriFold vient d’être soumis à une série de tests extrêmes par JerryRigEverything, célèbre pour malmener les smartphones. Sans surprise, le modèle pliable n’a pas survécu à l’expérience.

La vidéo complète est disponible sur YouTube (via SamMobile), mais le résumé est sans appel : le Galaxy Z TriFold a très mal réagi aux torsions et rayures infligées volontairement. À la fin de la séquence, il ne reste quasiment plus rien du téléphone.

Il convient de rappeler que l’on savait déjà que cet appareil était fragile, et que les tests réalisés par JerryRigEverything vont bien au-delà des contraintes habituelles du quotidien. Ces démontages visent à pousser les smartphones dans leurs derniers retranchements.

Cela dit, cette vidéo rappelle de manière assez claire qu’une extrême prudence s’impose pour qui envisage d’acquérir ce modèle (qui est d’ailleurs livré avec une coque de protection). Le Galaxy Z TriFold est désormais disponible en Corée du Sud, et son lancement mondial est prévu pour 2026.

Une mauvaise façon de le plier

Samsung TriFold Durability Test: We found the limit. - YouTube Watch On

Premier enseignement intéressant du démontage : le Galaxy Z TriFold tente d’avertir lorsqu’il est plié du mauvais côté – en commençant par le panneau contenant les caméras. Si le second panneau n’est pas encore replié, cela crée un espace visible.

Autre surprise : la rapidité avec laquelle la poussière pénètre dans les mécanismes internes. Certes, une quantité volontairement excessive de saletés est déposée sur l’écran, mais les charnières commencent à crisser très rapidement. Pourtant, le téléphone est censé être certifié IP48 contre la poussière et les éclaboussures.

Au cours du test de résistance, le Galaxy Z TriFold devient même le premier modèle Samsung à échouer au test de pliage de JerryRigEverything : l’écran se fissure, le téléphone s’éteint au moment où il se plie, un résultat peu étonnant au vu de l’épaisseur de seulement 4,2 mm de l’un des panneaux.

En poursuivant les manipulations, le démontage révèle l’intérieur du smartphone, avec notamment la présence de trois batteries distinctes. Une vidéo à visionner impérativement pour toute personne envisageant un achat – d’autant que les tarifs internationaux s’annoncent particulièrement élevés.