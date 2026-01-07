Galaxy S26 Ultra : une première apparition choc qui affole la toile

Une vidéo ayant fuité semble montrer le Samsung Galaxy S26 Ultra

On y voit l’arrière du téléphone ainsi que sa boîte de vente

Toutefois, il pourrait très bien s’agir d’un simple modèle factice

Le lancement de la série Samsung Galaxy S26 approche à grands pas. Une récente fuite évoque une annonce prévue le 25 février, ce qui explique l’apparition de premières images et vidéos volées – et l’un de ces contenus visuels aurait justement émergé.

Partagée par le leaker @UniverseIce sur X, la courte séquence montre ce qui ressemble à une boîte de vente du Galaxy S26 Ultra, suivie d’un aperçu du dos de l’appareil.

Peu de surprises à première vue : le design évoque fortement celui du Galaxy S25 Ultra, et correspond aux rendus déjà diffusés précédemment. Un constat un peu décevant, laissant penser que Samsung n’a pas prévu de refonte esthétique majeure.

Breaking！Someone leaked a suspected Galaxy S26 Ultra phone.If anyone can find the true source of this video, please let me know and I will tag the source. pic.twitter.com/bx91JlQsshJanuary 6, 2026

Quelques différences demeurent tout de même. Trois des capteurs photo arrière sont désormais logés dans un bloc surélevé, au lieu de dépasser séparément.

Le téléphone, dans cette vidéo, apparaît dans une teinte noire ou gris foncé. Quatre caméras sont visibles à l’arrière, et l’image figurant sur la boîte confirme, sans surprise, la présence d’un stylet S Pen.

La vidéo pourrait ne pas être authentique

Les éléments observés concordent avec de précédentes fuites, mais la prudence reste de mise. Si @UniverseIce est un informateur reconnu, il déclare ignorer la source exacte de la vidéo. Et dans les commentaires, certains – dont le leaker Max Jambor – estiment qu’il s’agit d’un faux.

Même s’il ne s’agit que d’un prototype non fonctionnel, les détails montrés semblent crédibles, car conformes à ce qui a déjà circulé. Vrai ou faux, ce design pourrait bien refléter l’apparence générale du Galaxy S26 Ultra.

Les confirmations officielles ne devraient plus tarder. En attendant, TechRadar continue de relayer les fuites importantes concernant le lancement de la gamme Galaxy S26.