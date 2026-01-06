Galaxy S26 Ultra : Samsung prépare un monstre de puissance pour février

De nouvelles fuites autour du Galaxy S26 Ultra viennent de faire surface

Elles concernent les caméras, les coloris et le stylet intégré

Le lancement pourrait avoir lieu en février

Trois modèles Galaxy S26 sont attendus pour février, et de récentes fuites révèlent des détails sur les coloris, les matériaux et le design du plus haut de gamme : le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Ces informations proviennent du leaker expérimenté @UniverseIce, et la plus notable concerne les couleurs probables du Galaxy S26 Ultra. Il serait proposé en Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue et Ultravioiet.

Ces teintes ressemblent à celles évoquées dans des fuites précédentes, mais rien ne sera confirmé avant l’annonce officielle de Samsung. D’autres coloris pourraient également être proposés en exclusivité sur le site de la marque.

Comme le souligne la source, aucun de ces noms de coloris ne comporte le mot « titanium », ce qui pourrait indiquer un changement de matériau par rapport au Galaxy S25 Ultra. Le titane est très solide mais coûteux, et Samsung chercherait peut-être à réduire les coûts.

Un S Pen plus incurvé

It seems that the details of the Galaxy S26 Ultra renderings I showed a few months ago were correct. Samsung adopted an asymmetrical arc-shaped S Pen pic.twitter.com/dUzkFk9o8sJanuary 3, 2026

La deuxième rumeur concernant le Galaxy S26 Ultra touche à la forme du stylet S Pen. Celui-ci adopterait une « courbe asymétrique » à son extrémité, afin de mieux épouser la courbure des bords du nouveau smartphone.

Le Galaxy S25 Ultra avait déjà opté pour un cadre plus arrondi que le Galaxy S24 Ultra. En revanche, le S Pen n’avait pas changé de forme en 2025 – une évolution pourrait donc survenir en 2026.

Cette rumeur correspond aux rendus du S Pen du Galaxy S26 Ultra apparus pour la première fois en septembre, désormais jugés plus crédibles. Le stylet S Pen constitue l’un des atouts majeurs du modèle Ultra, une caractéristique que les concurrents ne proposent pas sur leurs modèles haut de gamme.

Reste à savoir si le S Pen récupérera certaines fonctionnalités supprimées l’an passé – comme le déclenchement de la caméra à distance ou le contrôle par gestes – ce qui avait déçu une partie des utilisateurs fidèles à la gamme Ultra.

Une nouvelle conception de l'appareil photo

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design.The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7XJanuary 4, 2026

La dernière fuite du jour au sujet du Galaxy S26 Ultra concerne le design de son bloc photo arrière. Celui-ci devrait adopter un style « extrêmement épuré et minimaliste », avec un rendu jugé « bien plus haut de gamme » que celui du modèle actuel.

Le Galaxy S25 Ultra avait introduit des anneaux noirs épais autour des caméras arrière, rappelant un peu des disques vinyles. Le prochain modèle opterait plutôt pour des bordures métalliques plus fines autour des lentilles – dans un style proche de celui des caméras de l’iPhone 17 Pro.

Ces changements s’annoncent positifs, même s’ils restent essentiellement esthétiques. Mis à part une amélioration du processeur, peu d’autres nouveautés majeures sont attendues entre les versions 2025 et 2026.

Tous les signaux convergent vers un lancement en février pour les Galaxy S26, avec une mise en vente prévue en mars. Trois modèles seraient au programme, mais aucune suite ne serait envisagée pour le Galaxy S25 Edge.