Galaxy S26 : son design fuite, son prix grimpe

De nouvelles informations ont fuité à propos du Samsung Galaxy S26

Des photos et vidéos de modèles factices ont été dévoilées

Ces nouveaux modèles pourraient coûter plus cher que les précédents

Il y a de fortes chances pour que les Galaxy S26 soient officiellement présentés d’ici quelques semaines. Deux des modèles viennent peut-être déjà d’être dévoilés, et des rumeurs évoquent en parallèle une hausse de prix pour cette nouvelle génération.

La fuite provient de photos et vidéos publiées par le leaker réputé @OnLeaks. Elles montrent des unités factices du Galaxy S26 et du Galaxy S26 Ultra. Il s’agit de maquettes non fonctionnelles, élaborées à partir de données issues de la chaîne d’approvisionnement.

Peu de changements majeurs semblent prévus sur le plan du design par rapport à l’année précédente : le modèle Ultra conserverait des coins arrondis, tout comme la version standard, à l’image de ce que proposait déjà le Galaxy S25 Ultra.

Un changement visible concerne le bloc photo arrière : les capteurs seraient désormais regroupés sur une même île, au lieu d’être séparés. Cette approche, déjà adoptée sur le Galaxy Z Fold 7, pourrait donc être étendue aux modèles phares de 2026.

Le Galaxy S26 apparaît en blanc, tandis que le Galaxy S26 Ultra est présenté en blanc et en noir. D’autres coloris seront bien évidemment proposés, et plusieurs fuites évoquent déjà différentes teintes attendues.

Le Galaxy S26 Plus devrait également faire partie de la gamme. En revanche, aucun successeur ne serait prévu pour le Galaxy S25 Edge. Les ventes décevantes de ce modèle auraient poussé Samsung à revoir ses plans.

Ce calendrier révisé pourrait repousser la sortie du Galaxy S26 plus tard dans l’année : la série Galaxy S25 avait été dévoilée en janvier 2025, mais tout laisse à penser qu’il faudra patienter jusqu’en février 2026 pour découvrir la prochaine génération.

Lors de leur sortie, ces nouveaux modèles pourraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs, selon le leaker @kro_roe. La hausse du coût des composants et de la production rend probable une augmentation des tarifs en 2026 pour ceux qui souhaitent changer de smartphone.