Galaxy S26 : Samsung prépare un lancement surprise (et pas de hausse de prix !)

La date de lancement du Samsung Galaxy S26 aurait fuité

Un gel des prix depuis 2025 est également évoqué

Trois modèles haut de gamme sont attendus en début d’année prochaine

Les fuites concernant le Samsung Galaxy S26 commencent à devenir régulières, et les dernières informations non officielles évoquent une date de lancement précise – tout en apportant une certaine tranquillité d’esprit concernant les prix.

D’après la presse sud-coréenne (relayée par le célèbre leaker @UniverseIce), la présentation des Galaxy S26 serait prévue pour le mercredi 25 février, lors d’un événement organisé à San Francisco.

Les téléphones devraient ensuite être commercialisés début mars. Cette chronologie correspond aux précédentes rumeurs, qui faisaient déjà état d’une annonce en février suivie d’une mise en vente en mars, ce qui renforce la crédibilité de cette hypothèse.

Les Galaxy S25 avaient, eux, été lancés en janvier 2025. Mais plusieurs problèmes de production – notamment l’abandon du modèle Galaxy S26 Edge – auraient contraint Samsung à revoir son calendrier 2026 à la hausse.

Le même prix

[Exclusive] Samsung’s bold decision… Galaxy S26 prices to stay unchangedSamsung Electronics has decided to keep the prices of its flagship smartphone lineup, the “Galaxy S26” series, unchanged when it launches in March this year.The industry had previously expected a price… pic.twitter.com/D5KrDkbGJdJanuary 1, 2026

Même si l’attente pourrait durer un mois ou deux de plus pour la série Galaxy S26, des nouvelles rassurantes circulent concernant les prix, selon le Maeil Business sud-coréen (cette fois via la source bien informée @jukan05).

L’information principale : les tarifs resteraient inchangés pour les Galaxy S26, dans un souci de compétitivité. Des rapports antérieurs laissaient craindre une hausse, en raison des droits de douane, du coût de fabrication et des fluctuations monétaires.

Si les prix sont effectivement gelés, les trois nouveaux modèles devraient être proposés aux mêmes tarifs de départ qu’en 2025 : 902,05 € pour la version standard, 1 172,05 € pour le modèle Plus, et 1 472,05 € pour la version Ultra.

Le rapport indique également que cette stabilité tarifaire entre 2025 et 2026 pourrait s’étendre aux modèles pliants de la marque attendus plus tard dans l’année – notamment les successeurs des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.