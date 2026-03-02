Galaxy S26 Edge absent ? « Nous n’avons pas abandonné le produit », répond Samsung

Revenons à l’Unpacked de janvier 2025, un moment s’impose au-dessus des autres : la grande mise en avant du Samsung Galaxy S25 Edge. Ultra fin et léger, le S25 Edge a été présenté aux côtés des autres smartphones Galaxy S25, alors qu’il était encore en cours de développement.

Le public pouvait voir ce téléphone de 5,8 mm d’épaisseur, mais pas le prendre en main. Il aura fallu cinq mois supplémentaires pour que le Galaxy S25 Edge arrive entre les mains des consommateurs. Il s’agissait alors du Galaxy le plus fin jamais conçu, jusqu’à la présentation, quelques mois plus tard, du Galaxy Z Fold 7, incroyablement mince avec seulement 4,2 mm d’épaisseur une fois déplié.

À bien y regarder, ce châssis exceptionnel éclipsait les dimensions du S25 Edge, au point de se demander pourquoi l’Edge n’avait pas visé plus près des 5 mm. Même l’iPhone Air, lancé en septembre 2026, affichait une épaisseur de seulement 5,64 mm.

Depuis son lancement, le modèle a reçu une évaluation mitigée, notamment en raison d’une autonomie plus faible et d’un nombre réduit de caméras. Des interrogations ont circulé concernant les volumes de ventes du Galaxy S25 Edge, voire sur sa pérennité. Puis est arrivé l’événement Galaxy Unpacked de février 2026, au cours duquel Samsung a dévoilé une toute nouvelle gamme Galaxy S26, comprenant le modèle de base, un S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra, fleuron de la série. Des smartphones prometteurs, riches en fonctionnalités d’intelligence artificielle, dotés d’un écran de confidentialité inédit au monde sur l’Ultra, et même d’un nouveau langage de design.

Pourtant, aucune trace du S26 Edge. Le modèle n’a pas été mentionné et son avenir semble désormais incertain.

Ou peut-être pas.

Le Galaxy S25 Edge est plus important qu’il n’y paraît

(Image credit: Philip Berne / Future)

« Il figure toujours au catalogue aujourd’hui », a déclaré cette semaine Drew Blackard, vice-président senior en charge de la gestion des produits mobiles chez Samsung, interrogé au sujet du produit Edge « manquant ».

« Nous ne sommes pas dans une logique de fin de vie du produit, il continue de se vendre… avec l’ensemble de nos principaux partenaires, etc. », a ajouté Blackard.

On peut même soutenir que le S25 Edge a joué un rôle déterminant dans la nouvelle gamme S26. D’abord, un langage de design désormais cohérent et homogène s’impose sur les trois smartphones Android 16, avec une parenté évidente avec l’Edge. Ensuite, l’Ultra n’a jamais été aussi fin : il descend à 7,9 mm tout en conservant le S-Pen.

Blackard a validé cette analyse : « Il a clairement influencé, dirais-je, le design – et cela s’est vu dès le Fold 7 l’an dernier – en poussant réellement les limites de ce qui est possible en matière de finesse. Cela a constitué une étape majeure pour nous, que nous avons ensuite pu intégrer au Fold 7 et, comme vous le soulignez, l’influence se retrouve cette année sur la série S, avec un format encore plus fin sur le S26 Ultra. »

Il ne s’agit toutefois pas seulement d’influence. Blackard a invité à réfléchir au rythme des lancements produits. « [Le Samsung Galaxy S25 Edge] n’a même pas encore traversé un cycle de vie complet selon les standards de Samsung », a-t-il expliqué. Ce qui est exact.

Une première présentation en janvier 2025, une commercialisation en mai, et nous ne sommes qu’en février. Il paraît peu probable que Samsung propose une version actualisée moins d’un an après la sortie du S25 Edge d’origine.

Cela étant, une part d’incertitude subsiste dans la manière dont Blackard évoque l’arrivée éventuelle d’un nouveau modèle Edge.

« Nous déterminons encore quelle est la durée de cycle de vie appropriée pour un produit de ce type. Il n’y a donc aucune information à communiquer pour le moment sur ce qui pourrait suivre. »

Cela ne signifie pas pour autant que l’avenir soit flou dans son ensemble. Les smartphones fins restent une priorité pour Samsung, et Blackard a clairement indiqué que la marque réfléchit simplement aux prochaines étapes en matière de finesse. « C’est toujours une catégorie qui nous intéresse beaucoup, et nous évaluons le bon moment pour la suite. »