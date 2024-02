L'iPhone pliable d'Apple pourrait voir le jour d'ici 2026, et il est grand temps !

Apple pourrait être plus proche qu'on ne le pense de lancer un iPhone pliable, selon les informations de The Information, citant une personne ayant une connaissance directe du sujet. On croit que la société est plus proche de lancer un iPad mini pliable, mais un iPhone pliable pourrait être prêt pour les magasins dès 2026 s'il répond aux normes strictes d'Apple.

Le premier appareil pliable de la société devrait être proportionnel au Galaxy Z Flip 5 ou au Motorola Razr Plus, avec une forme de clapet qui le rend portable une fois plié. On dit que la société envisage un design qui plie l'écran vers l'extérieur afin que l'affichage soit sur le côté externe, mais ce concept présente des inconvénients évidents en termes de durabilité que, apparemment, Apple n'a pas encore réussi à surmonter.

Le premier produit pliable d'Apple pourrait être plus proche de la taille du Honor Magic V2 (Image credit: Future / Axel Metz)

Il y aurait apparemment deux conceptions différentes d'iPhone pliables qui sont au stade de prototype. Bien sûr, les entreprises produisent souvent des prototypes fonctionnels de produits et de concepts qui ne seront jamais vendus au public. Il est probable qu'Apple ait créé des iPhones pliables fonctionnels dans le passé. Cette fois, la source semble confiante qu'Apple envisage la production, bien que le téléphone ne soit pas prévu pour cette année ou 2025.

Apple pourrait avoir modifié l'ordre des travaux, en faisant passer l'iPad mini pliable avant l'iPhone pliable. Avec un écran flexible de huit pouces, l'iPad pliable serait similaire à la taille d'écran actuelle des tablettes pliables comme le Honor Magic V2 ou le OnePlus Open.

Il n'y a aucune indication qu'Apple utilisera un écran externe sur cet appareil. Ce pourrait juste être une tablette qui se ferme, et non un téléphone avec deux options d'affichage.

Analyse : il est trop tôt pour le dire, mais l'iPhone pliable va coûter cher

Les questions les plus importantes concernant un iPhone pliable d'Apple n'ont pas trouvé de réponse, comme le souligne justement The Information. Pourquoi ce téléphone a-t-il besoin d'exister ? Quelles fonctionnalités un design pliable apporterait-il à l'iPhone qui inciteraient les gens à changer de modèle ?

Selon les idées de design pliable qui ont filtré du QG d'Apple, l'appareil d'Apple devra utiliser des pièces très coûteuses, haut de gamme et durables pour être un produit viable. En d'autres termes, il va être très cher. Le marché actuel des pliables à clapet a atteint un plateau et commence à décliner, l'intérêt ne semblant pas avoir pris.

Alors que ces téléphones se vendaient à plus de 899,00 € en France, le Motorola Razr 40, un de nos choix actuel pour le meilleur téléphone à clapet pliable, coûte maintenant 699,00 € avec un "rabais" limité dans le temps que Motorola a offert pendant environ quatre mois. Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung est plus cher, et il utilise des composants internes haut de gamme, comme un processeur plus rapide et des caméras plus puissantes.

Un concept d'iPhone pliable réalisé par un fan, PAS par Apple (Image credit: Tech Aesthetics)

L'iPhone 15 Pro Max, le plus cher d'Apple, commence à 1 479 €, et si cela semble cher, rappelez-vous que Samsung a deux téléphones, le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy Z Fold 5, qui commencent à un prix plus élevé. Même si Apple décide de vendre son iPhone 50 % plus cher que l'actuel iPhone 15 Pro, il sera toujours moins cher que le téléphone pliable le plus cher de Samsung.

Selon le rapport, le téléphone d'Apple pourrait être lancé en 2026, au plus tôt, avec un concept de design entièrement nouveau qui poussera le prix encore plus haut que les téléphones à clapet actuels. Si deux ans semblent être un long délai, suffisamment long pour que le prix puisse potentiellement baisser, nous avons de mauvaises nouvelles. En termes de développement de smartphones, deux ans, ce n'est en fait pas beaucoup de temps du tout.

Une mise à niveau standard d'un smartphone existant, c'est-à-dire l'iPhone 15 suivant l'iPhone 14, englobe généralement 18 mois de développement. Si Apple prévoit de lancer ce téléphone dans deux ans, ce téléphone est plus proche de la complétion qu'un prototype de première génération. Il est à six mois d'être sur un calendrier de lancement standard.

Apple n'aura pas le temps d'attendre que les prix baissent. Ils vont lancer un autre produit super cher, tiré du futur, et tant pis pour nos portefeuilles.