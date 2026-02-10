iPhone 17e : lancement imminent, mais faut-il vraiment l’acheter ?

L’iPhone 17e devrait arriver « de manière imminente », selon les informations disponibles

Il serait également proposé au même prix de départ que son prédécesseur, fixé à 719 €

En revanche, en dehors d’une nouvelle puce et de la compatibilité MagSafe, les évolutions pourraient être limitées

Il pourrait y avoir à la fois de bonnes et de moins bonnes nouvelles pour le prochain modèle milieu de gamme d’Apple. La dernière fuite suggère en effet une arrivée très proche, sans hausse de prix, mais aussi avec peu de nouveautés notables.

Selon l’observateur d’Apple Mark Gurman, qui s’exprime dans Bloomberg (relayé par Apple Insider), l’iPhone 17e arriverait « imminemment ». Cela pourrait signifier un lancement dans les prochains jours. Des informations précédentes évoquaient toutefois une sortie le 19 février, une date légèrement plus éloignée mais qui peut toujours être considérée comme imminente selon le point de vue.

La nouvelle la plus positive concerne le prix. Le modèle de base démarrerait à 599 dollars aux États-Unis, ce qui indiquerait l’absence de hausse tarifaire sur ce marché. Si la grille de prix de l’iPhone 16e s’applique également ailleurs, un prix de départ de 719 € en France est à prévoir.

À peine une amélioration

Mark Gurman affirme toutefois que ce smartphone ne connaîtrait pas de changements majeurs par rapport à son prédécesseur. Les principales améliorations se limiteraient à l’intégration d’une puce A19 (contre une A18 auparavant) et à la prise en charge de MagSafe.

Des évolutions aussi modestes contribueraient à expliquer la capacité d’Apple à maintenir le prix de l’an dernier, malgré la hausse du coût de la mémoire vive. Mark Gurman étant une source reconnue pour sa fiabilité, ces informations ont de fortes chances d’être exactes.

Dans ce contexte, même avec des améliorations limitées, l’iPhone 17e pourrait s’imposer comme l’un des smartphones milieu de gamme les plus intéressants de l’année. Le Pixel 10a, qui devrait être l’un de ses principaux concurrents et dont le lancement est également attendu prochainement, serait en effet encore moins évolutif par rapport à son prédécesseur, selon les rumeurs.

Ainsi, si les alternatives de premier plan à l’iPhone 17e s’avèrent soit plus chères, soit moins abouties, Apple pourrait se retrouver dans une position favorable avec ce nouveau modèle, même si celui-ci ne semble pas particulièrement enthousiasmant.