Hisense dévoile un smartphone complètement à part, avec écran e-paper et écran LCD amovible

Hisense annonce un smartphone doté d’un écran arrière détachable

L’écran principal est en encre électronique, celui au dos est LCD

Pour l’instant, le téléphone n’a été annoncé que pour la Chine, il pourrait donc ne pas être largement disponible

On voit de moins en moins d’expérimentations dans le design des smartphones, donc chaque tentative de nouveauté mérite d’être saluée. C’est précisément ce que propose Hisense avec son nouveau modèle A10, qui embarque deux écrans, dont un détachable.

Plus précisément (via GoodEreader), l’appareil dispose à l’avant d’un écran e-paper monochrome de 6,13 pouces (sans confirmation qu’il s’agisse officiellement d’un écran E Ink), et à l’arrière d’un écran LCD couleur détachable.

Il fonctionne sous Android 16, mais la plupart des caractéristiques n’ont pas encore été dévoilées. On sait simplement qu’il intègre une puce octa-core gravée en 4 nm qui, selon le leaker Experience More, serait un Snapdragon. Dans tous les cas, une gravure en 4 nm indique qu’il ne s’agit pas d’un smartphone haut de gamme, mais des composants premium seraient de toute façon peu pertinents avec un écran e-paper.

Selon Experience More, l’écran LCD détachable sera vendu séparément. Cela paraît logique, puisque tout le monde n’aura pas forcément besoin de deux écrans.

L’idée reste intéressante, avec la possibilité de profiter à la fois des avantages de l’encre électronique et d’un écran classique. Comme le second écran est détachable, il n’impose ni encombrement ni fragilité supplémentaires lorsque son utilisation n’est pas nécessaire.

Le Hisense A10 sans son écran amovible (Image credit: Hisense)

À l'envers

Il est difficile de ne pas penser qu’il aurait été plus logique de rendre l’écran e-paper détachable à l’arrière. Pour la plupart des utilisateurs, ce type d’écran reste un usage secondaire, adapté à la lecture ou à l’économie de batterie, mais rarement aux usages principaux d’un smartphone.

Un marché existe pour les téléphones e-paper. Ceux qui recherchent plus de simplicité ou moins de fatigue visuelle s’y intéressent, et ces appareils peuvent aussi encourager une utilisation plus modérée du smartphone, car l’expérience est moins fluide qu’avec un écran LCD ou OLED.

Mais ces appareils restent de niche, et si le Hisense A10 propose en théorie le meilleur des deux mondes, il pourrait devenir encore plus confidentiel en combinant deux segments déjà de niche, l’écran e-paper et le double écran.

Dans l’idéal, il serait plus cohérent de proposer l’inverse, un smartphone classique avec un module e-paper en option. En attendant une telle proposition, il existe le Xteink X4, un mini lecteur e-book qui se fixe magnétiquement à l’arrière des smartphones.

Le problème est qu’il ne fonctionne pas sous Android et ne s’intègre pas aux applications du téléphone, ce qui le rend plus limité qu’un véritable appareil à double écran. Cela reste néanmoins une alternative.

Quant au Hisense A10, il n’a pour l’instant été annoncé que pour la Chine, ce qui pourrait nécessiter une importation.