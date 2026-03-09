Une fuite du Pixel 11 révèle un possible changement sur la célèbre barre photo

Une coque pour le Pixel 11 Pro XL est déjà apparue en ligne

La barre photo pourrait devenir plus large, mais plus fine

Ces modèles pourraient être lancés aux alentours du mois d’août

La large barre photo installée à l’arrière des Pixel haut de gamme de Google leur donne une identité visuelle marquée. Toutefois, une évolution de design semble se profiler avec la série Pixel 11 attendue plus tard cette année.

Le fabricant de coques ThinBorne (via Android Authority) a déjà mis en ligne une fiche produit pour une coque Pixel 11 Pro XL, offrant un premier aperçu de ce qui pourrait arriver. Le design de la coque suggère que la barre photo couvrirait une surface légèrement plus importante, tout en dépassant un peu moins du châssis.

Un coup d’œil au test du Pixel 10 Pro XL montre que le module photo arrière ressort nettement du téléphone. Cette épaisseur permet notamment d’intégrer des fonctionnalités comme le zoom optique 5x, mais ce relief supplémentaire ne séduit pas tous les utilisateurs.

En 2026, Google semble avoir trouvé un moyen de réduire cette protubérance sans trop compromettre les caractéristiques photo. Cela dit, les capteurs qui équiperont les Pixel 11 ne sont pas encore connus.

À confirmer

Le Pixel 10a, sans barre de caméra (Image credit: Google)

Il convient de rappeler que ce nouveau design reste loin d’être confirmé. Toutefois, les fabricants de coques reçoivent fréquemment des informations préalables sur les dimensions des appareils à venir, afin que leurs accessoires soient prêts dès le jour du lancement.

Il s’agit quasiment de la première fuite concernant les Pixel 11. Quelques mois plus tôt, des rumeurs évoquaient d’éventuels changements liés à la puce Tensor G6, le processeur qui devrait équiper l’ensemble de ces modèles.

Si Google adopte la même stratégie que l’an dernier, la gamme devrait comprendre un Pixel 11, un Pixel 11 Pro, un Pixel 11 Pro XL et un Pixel 11 Pro Fold. Les Pixel 10 ont été officialisés en août, et leurs successeurs pourraient donc apparaître à la même période.

Le Google Pixel 10a vient par ailleurs d’être lancé sur le segment milieu de gamme. Comme le Pixel 9a avant lui, il abandonne la barre photo emblématique au profit d’un dos plat. Reste à voir quelle orientation choisira l’équipe design des Pixel pour la suite.