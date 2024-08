Lancement du Google Pixel 9 - voici à quoi s'attendre lors de l'événement Made by Google

Google dévoilera la très attendue série Pixel 9 lors de son dernier événement Made by Google demain, mais les nouveaux téléphones seront loin d'être les seules grandes révélations en route, à en juger par les rumeurs.

Google a déjà confirmé que les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold seront certainement présents lors de l'événement du mardi 13 août, mais nous soupçonnons fortement que quelques autres téléphones feront également leurs débuts, ainsi que des dispositifs connectés (wearables) et des écouteurs. Et, pour rester dans le thème de 2024, nous prédisons également qu'il y aura des développements de l'IA Gemini en vue.

Le coup d'envoi de l'événement sera donné à 19h BST (heure de Paris), et si vous souhaitez y assister, voici comment regarder en direct l'événement de lancement du Google Pixel 9 (en anglais). Bien sûr, nous ferons également un compte-rendu en direct du lancement, donc vous pouvez rester avec TechRadar pour toutes les annonces.

En attendant, voici notre guide de ce que vous pouvez attendre de l'événement Pixel 9 Made by Google.

Google Pixel 9

Un rendu du Google Pixel 9 qui a fuité (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

Le Google Pixel 9 débarquera très certainement le 13 août. Google n'a pas encore confirmé spécifiquement ce téléphone, mais la société a dit que nous verrions le Pixel 9 Pro, il serait donc très étrange que nous n'obtenions pas également le Pixel 9 de base.

En fait, ce serait à la limite du ridicule s'il n'apparaissait pas, étant donné le nombre de fuites que nous avons eues pour lui ces dernières semaines. Sur la base de ces rumeurs, nous nous attendons à ce que le Pixel 9 ait un écran OLED de 6,24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Tensor G4, 12 Go de RAM, un appareil photo à double objectif et une batterie de 4 558 mAh.

Il s'agit de changements itératifs, plutôt que transformateurs, mais la plus grande mise à niveau pourrait concerner le design ; le nouveau téléphone devrait être moins incurvé que le Pixel 8, et avec une forme entièrement différente pour le bloc caméra. Vous pouvez voir à quoi cela pourrait ressembler dans l'image fuitée ci-dessus.

Et puis il y a le logiciel. L'IA est depuis longtemps un pilier de la gamme Pixel - en effet, elle était déjà très présente sur ce front bien avant que la plupart des téléphones n'intègrent des fonctions d'IA - nous nous attendons donc à ce que divers nouveaux outils d'IA Pixel fassent leur apparition avec le Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro

Le Google Pixel 9 Pro (Image credit: Google / Future)

Le Google Pixel 9 Pro a été confirmé par Google comme étant présent le 13 août, et la société a même partagé une image partielle de celui-ci, que vous pouvez voir ci-dessus. Nous pouvons voir à partir de cela qu'il a un bloc caméra redessiné, comme cela avait été largement répandu par la rumeur.

Google n'a pas dit grand-chose sur le Pixel 9 Pro, mais des fuites indiquent qu'il aura un écran d'environ 6,3 pouces, ce qui le rendrait beaucoup plus petit que son prédécesseur de 6,7 pouces.

Il sera également apparemment doté d'un appareil photo à triple objectif (comprenant des caméras large, ultra-large et téléobjectif), et sera presque certainement alimenté par un nouveau chipset Tensor G4.

Les fuites suggèrent qu'il disposera en outre de 16 Go de RAM - contre 12 Go pour le Pixel 8 Pro - et d'une batterie d'une capacité minimale de 4 558 mAh.

Comme pour le Pixel 9 standard, on peut s'attendre à ce que le Pixel 9 Pro soit également truffé de fonctionnalités d'IA.

Google Pixel 9 Pro XL

Une photo du Pixel 9 Pro XL (Image credit: NCC)

Si vous cherchez un véritable successeur au Pixel 8 Pro, alors c'est probablement la rumeur du Pixel 9 Pro XL que vous voulez.

Ce modèle n'a pas encore été confirmé par Google, et il s'agirait d'un nouvel ajout à la gamme, puisqu'il n'y a pas eu de modèle XL les années précédentes. Mais des fuites suggèrent qu'il aura une taille similaire à celle du Pixel 8 Pro, soit environ 6,7 ou 6,8 pouces.

Les autres spécifications du Pixel 9 Pro XL pourraient être similaires à celles du Pixel 9 Pro, les fuites indiquant un chipset Tensor G4, 16 Go de RAM et un appareil photo à triple objectif, dont un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-large de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx (offrant un zoom optique 5x). Il est possible que nous ayons également un appareil photo de 42 mégapixels à l'avant.

Ce dernier sera également probablement pris en charge par divers outils et fonctionnalités d'IA, et il est probable qu'il s'agisse du modèle supérieur de la série Pixel 9 de base - à l'exclusion du Pixel 9 Pro Fold pliable. En parlant de cela...

Google Pixel 9 Pro Fold

Une fuite d'image du Pixel 9 Pro Fold (Image credit: @evleaks)

Le Google Pixel 9 Pro Fold est un autre téléphone dont Google a confirmé l'existence et qui sera lancé le 13 août. Encore une fois, la société a déjà montré une image partielle de celui-ci, que vous pouvez voir en haut de cet article.

Il s'agit du successeur du Google Pixel Fold original, et des fuites suggèrent qu'il aura un écran pliable d'environ 8 pouces et un écran de couverture de 6,3 pouces, ce qui le rend plus grand que le modèle original. Malgré cela, on dit aussi qu'il sera plus mince - ce qui serait une bonne nouvelle si c'était vrai.

Le Pixel 9 Pro Fold serait également doté d'un appareil photo à triple objectif, d'un chipset Tensor G4 et de 16 Go de mémoire vive.

Ce sera certainement le téléphone le plus cher de la gamme Pixel 9, bien que des fuites suggèrent qu'il ne coûtera pas plus cher que son prédécesseur, avec un prix de départ de 1 799 $ (environs 1 649 €).

Google Pixel Watch 3 and Watch 3 XL

Une image divulguée de la Pixel Watch 3 XL (Image credit: OnLeaks/Android Headlines)

Outre la gamme Pixel 9, Google devrait également dévoiler deux nouvelles smartwatches le 13 août - la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL.

La Pixel Watch 3 utiliserait le même chipset Snapdragon Wear 5100 que la Pixel Watch 2, et disposerait à nouveau de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage.

Cependant, elle pourrait être dotée d'un écran beaucoup plus lumineux de 2 000 lumens, de cadres plus petits et de l'ajout de la bande ultra-large (UWB), qui permettrait une meilleure précision pour le suivi de la localisation, ainsi qu'une communication améliorée à courte portée.

Nous n'en savons pas plus sur la Pixel Watch 3 XL, mais il est probable qu'elle soit similaire, bien qu'avec un écran plus grand, apparemment de 1,45 pouce, au lieu de l'écran de 1,2 pouce de la Pixel Watch 3 selon les rumeurs.

Google Pixel Buds Pro 2

Une image divulguée des Pixel Buds Pro 2 (Image credit: OnLeaks / Android Headlines)

Enfin, en ce qui concerne le matériel audio, nous verrons probablement les Google Pixel Buds Pro 2 lors de cet événement.

Nous n'en savons pas beaucoup plus pour l'instant, mais les images qui ont fuité montrent un design légèrement modifié par rapport aux Pixel Buds Pro originaux, avec, par exemple, un nouveau renflement près de l'embout auriculaire.

En outre, nous nous attendons à ce qu'ils offrent des fonctions de fitness supplémentaires par rapport aux Pixel Buds Pro d'origine, et peut-être aussi des outils d'intelligence artificielle.

Android 15

(Image credit: Google)

Android 15 a déjà été annoncé et est en version bêta, mais nous nous attendons à ce que la version finie soit lancée bientôt, et elle pourrait bien le faire lors de cet événement.

Cela dit, certaines fuites ont suggéré que la gamme Pixel 9 sera livrée avec Android 14 à la place, ce qui suggère qu'Android 15 pourrait ne pas arriver avant plus tard dans l'année. Même s'il n'est pas lancé le 13 août, il est probable qu'il soit mentionné.

Gemini AI

(Image credit: Google)

Ce ne serait pas un lancement technologique 2024 sans l'IA, bien sûr, donc nous nous attendons également à entendre beaucoup de choses sur Google Gemini lors de l'événement. Certaines de ces annonces seront vraisemblablement liées aux nouveaux téléphones Pixel et à Android 15, mais il est possible qu'il y ait des mises à jour sur Gemini dans son ensemble.

Une rumeur récente concernant Gemini et la série Pixel 9 suggérait que les nouveaux téléphones pourraient bénéficier d'une ingénieuse fonctionnalité d'appareil photo permettant d'ajouter le photographe de manière transparente dans les photos de groupe, par exemple, ainsi qu'une autre permettant de scanner le contenu de votre réfrigérateur pour vous suggérer des recettes.

Nous avons également entendu récemment que Gemini pourrait bientôt vous permettre d'apporter des modifications fines aux images générées par l'IA créées sur la plateforme, alors ne soyez pas surpris s'il y a des mises à jour non Android pour le LLM.

Autre chose ?

(Image credit: Google)

Il est tout à fait possible que Google révèle encore plus de choses lors de l'événement Pixel 9, mais cela semble peu probable. Tout d'abord, Google a présenté deux nouveautés cette semaine, sous la forme du nouveau Google TV Streamer et de la quatrième génération du thermostat d'apprentissage Google Nest.

Il est possible que les deux aient leur moment de gloire la semaine prochaine, ou que nous entendions parler d'une nouvelle tablette Pixel, ou de quelque chose de complètement différent - mais nous devrons attendre jusqu'à mardi pour le savoir.

