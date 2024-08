La vidéo du Google Pixel 9 Pro qui a fuité laisse entrevoir deux compétences d'IA Gemini véritablement utiles

L'événement de lancement des Pixel 9 que Google a prévu pour le mardi 13 août approche à grands pas, et les informations sur ces téléphones continuent de fuir quotidiennement. L'installation d'aujourd'hui est ce qui semble être une vidéo promotionnelle montrant les nouvelles astuces d'IA du Pixel 9 Pro.

Le clip a été posté par un habitué des tuyaux @MysteryLupin (via Android Headlines), et compte tenu de la piste d'accompagnement et du style de montage, il ressemble beaucoup à une bobine que Google va utiliser dans le cadre de son événement de lancement la semaine prochaine.

Nous avons un aperçu décent du Pixel 9 Pro, et quelques indices sur les nouvelles fonctionnalités Gemini AI qui arrivent avec le téléphone. Dans l'une des démonstrations, un utilisateur de Pixel photographie le contenu de son réfrigérateur, puis demande à Gemini de proposer un plat qui peut être préparé avec ces ingrédients.

C'est le genre de magie multimodale de l'IA qui a été présentée lors de l'événement Google I/O 2024 au début de l'année, où différentes formes d'entrée (comme des images) sont utilisées comme des invites.

Add Me pour vos photos

Pixel 9 Pro pic.twitter.com/htze22yrsgAugust 6, 2024

Une autre fonction dotée d'IA que nous n'avons pas encore vue dans cette vidéo s'appelle "Add Me" (ajoutez-moi). L'idée est que vous preniez une photo avec vos amis, puis que vous échangiez votre place et qu'ils prennent une photo de vous - de sorte que vous puissiez tous apparaître sur la même toile de fond.

C'est similaire à certaines des astuces de retouche photo par IA qui ont déjà été lancées sous l'égide de Magic Editor sur Android, et pour le moment, il n'est pas clair si ces mêmes fonctionnalités vont être déployées sur les anciens téléphones Pixel et les téléphones fabriqués par d'autres fabricants en temps voulu.

La vidéo mentionne également un "appareil photo de niveau professionnel" et un "zoom vidéo super res", qui semble être l'équivalent vidéo de la fonction existante Super Res Zoom pour les photos : en utilisant une combinaison d'astuces matérielles et d'algorithmes d'apprentissage automatique pour augmenter les capacités de zoom sur les images (et maintenant, semble-t-il, sur les vidéos).

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Tout cela devrait être officialisé mardi, date à laquelle, outre le Pixel 9 Pro, nous devrions entendre parler du Pixel 9 standard, du Pixel 9 Pro XL, du Pixel 9 Pro Fold (qui remplace le Google Pixel Fold), et de la Google Pixel Watch 3.