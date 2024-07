Google Pixel Watch 3 : arrivée imminente, avec une mise à jour importante

Google a fixé une date en août pour le dévoilement de la série Pixel 9, et nous pourrions bien voir la Pixel Watch 3 à ce moment-là également : la smartwatch vient de passer un obstacle réglementaire important aux États-Unis, et il semble qu'au moins une mise à jour clé soit à venir.

L'arrivée de la Pixel Watch 3 à la Commission fédérale des communications (FCC) aux États-Unis a été repérée par Android Police, et ces dépôts se produisent généralement à proximité du lancement des appareils concernés - ce qui rend un début en août maintenant très probable.

Il y a quatre modèles au total, portant les noms de code GBDU9, GRY0E, GG3HH et GGE4J. Deux d'entre eux disposent d'une connectivité cellulaire LTE, tandis que les deux autres s'en tiennent au Wi-Fi et au Bluetooth. Il semble donc que nous aurons des variantes de 41 mm et de 45 mm de la montre (comme le laissaient entendre les rumeurs).

Il y aura apparemment une prise en charge des bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, ainsi que du Wi-Fi 6 - d'autres améliorations par rapport à l'actuelle Pixel Watch 2, qui devraient améliorer la connectivité et les performances lors de la connexion à des réseaux sans fil.

La Google Pixel Watch 3 prête pour la bande ultralarge

L'Apple Watch 9 intègre la bande ultra-large (Image credit: Apple)

Les quatre modèles sont dotés de la technologie à bande ultra-large (UWB), qui améliore la connectivité à courte distance et le suivi de la localisation. Il s'agit d'une fonctionnalité pratique déjà disponible dans l'Apple Watch 9, les AirTags d'Apple et les derniers iPhones.

L'UWB peut notamment être utilisée pour localiser avec plus de précision un appareil égaré, bien que le réseau Find My Device de Google ne le prenne malheureusement pas encore en charge. Il pourrait également contribuer à améliorer les intégrations avec d'autres appareils, notamment les Chromebooks et les téléphones Pixel. C'est une mise à jour qui a déjà fait l'objet de rumeurs.

La plupart des fuites de la Pixel Watch 3 se sont jusqu'à présent concentrées sur le nouveau modèle plus grand qui est censé arriver cette année, donnant aux utilisateurs un choix de tailles pour la première fois avec la Pixel Watch. Il a également été question de nouveaux capteurs à l'intérieur de la smartwatch.

La date du grand événement a été fixée au mercredi 13 août, et en plus de la Pixel Watch 3, nous devrions recevoir quelques autres nouveaux gadgets brillants. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'actualité du salon, ainsi que des fuites de la Pixel Watch 3 qui pourraient apparaître d'ici là.

