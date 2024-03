La Watch Unlock de Google pourrait être mise à jour avant la sortie de la Pixel Watch 3

Alors que la Pixel Watch 3 devrait être lancée dans le courant de l'année, il semblerait que Google mette à jour la fonction Watch Unlock pour les Pixel connectés, ce qui pourrait laisser entrevoir l'une des fonctionnalités que nous pouvons attendre sur la prochaine smartwatch.

Le déverrouillage des montres permet à un appareil Android d'être déverrouillé automatiquement lorsqu'une Pixel Watch ou une Pixel Watch 2 de confiance se trouve à proximité. Comme l'a découvert 9to5Google, un code caché au plus profond d'Android pose les bases pour que la fonctionnalité fonctionne via la bande ultra large (UWB), en plus de la prise en charge actuelle du Bluetooth.

Le protocole UWB permettrait un déverrouillage plus rapide et plus précis - c'est quelque chose que l'on retrouve dans les dernières smartwatches d'Apple, comme l'Apple Watch Ultra 2 - et si l'on fait le lien entre les deux, il est probable que la Pixel Watch 3 soit équipée de l'UWB.

Pour les montres plus anciennes, et pour les pays où l'UWB n'a pas reçu d'autorisation réglementaire, le Bluetooth sera toujours pris en charge. Il faudrait également un smartphone équipé de l'UWB pour que cela fonctionne - un smartphone comme le Google Pixel 8 Pro, par exemple.

Ce que Google nous prépare

L'Apple Watch Ultra 2 est équipée de la technologie UWB (Image credit: Future)

Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de la Pixel Watch 3, mais quelques fuites commencent à se faire remarquer. Si Google suit le même calendrier que l'année dernière, la smartwatch sera dévoilée en octobre, il nous reste donc encore quelques mois à attendre.

L'une des rumeurs qui émerge est que nous pourrions avoir le choix entre deux tailles cette année, bien qu'il n'y ait pas encore de précisions sur ces tailles. Cela permettrait à la Pixel Watch 3 de s'aligner sur ses concurrentes de Samsung et d'Apple.

Il a également été question que les Pixel Watch soient dépourvues de boutons, les capteurs situés sur le bord du cadre étant utilisés pour contrôler ce qui s'affiche à l'écran. Reste à savoir si cette technologie sera développée à temps pour le modèle Pixel Watch 3.

Nous avons été impressionnés par la Pixel Watch 2, mais pas complètement époustouflés. Dans notre test de la Google Pixel Watch 2, nous avons parlé de l'amélioration des performances et de l'écran plus lumineux, bien qu'il y ait encore de la place pour l'amélioration.