La Pixel Watch 3 plus grande et les Pixel Buds Pro 2 sont annoncés par une nouvelle fuite

Dans notre test de la Google Pixel Watch 2, nous l'avons qualifiée de "plus légère, plus rapide et définitivement meilleure que l'originale" - que proposera donc la troisième génération de la smartwatch ? Une taille plus grande pour les poignets plus larges, selon les dernières rumeurs.

Selon des sources qui se sont confiées à 9to5Google, la Pixel Watch 3 aura une taille de 45 mm en option, en plus de la taille actuelle de 41 mm. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont demandé, apparemment, et il semble que les ingénieurs de Google en aient pris note.

Cette rumeur n'est pas tout à fait nouvelle - nous avons entendu des rumeurs similaires non confirmées le mois dernier, bien que des tailles spécifiques n'aient pas été mentionnées - mais c'est maintenant une preuve supplémentaire qu'une Google Pixel Watch 3 plus grande est en effet en route, peut-être plus tard cette année.

C'est une décision qui a beaucoup de sens. L'Apple Watch 9 est disponible en 41 mm et 45 mm, tandis que la Samsung Galaxy Watch 6 Classic est disponible en 43 mm et 47 mm.

De nouveaux écouteurs en route ?

Les Pixel Buds Pro ont de nouvelles couleurs en 2023 (Image credit: Google)

De la même source, 9to5Google a entendu dire que les Pixel Buds Pro 2 sont en cours de développement, faisant suite aux Google Pixel Buds Pro qui ont été lancés en 2022. Il n'y a pas encore de date à laquelle ils pourraient effectivement voir le jour.

Il n'y a pas eu beaucoup de fuites et de rumeurs concernant le Google Pixel 3 ou le Google Pixel Buds 2 Pro, mais il semblerait que Google soit toujours engagé dans l'écosystème élargi des appareils Pixel en 2024.

Plus récemment, dans le domaine des montres connectées Wear OS, la OnePlus Watch 2 est arrivée, avec une autonomie impressionnante de 100 heures, grâce à de nouvelles innovations Wear OS qui permettent d'économiser la batterie et qui, nous l'espérons, seront également présentes sur la Pixel Watch 3.

Le prochain appareil matériel de Google pourrait être le Pixel 8a, étant donné que le Google Pixel 7a a été lancé en mai 2023. Il y aura sans aucun doute un autre Google IO en mai de cette année, et nous pourrions bien en entendre plus sur tous ces appareils à ce moment-là.