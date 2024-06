La Pixel Watch 3 de Google pourrait être plus grosse que la précédente, ce qui laisse présager de nouveaux capteurs

A series of renders have recently surfaced for the Pixel Watch 3 giving us our first insight into what Google’s upcoming wearable may look like. Originating from notable industry insider OnLeaks, the new model looks nearly identical to the Pixel Watch 2. It has the same 1.2-inch “bezel-less display with a rotating crown on the side”, according to the report. Pictures show the wearable in black attached to a matching strap although more colors are expected to be available at launch.

Designs begin to deviate when you look at the purported dimensions. The Pixel Watch 3 is said to measure 40.79 x 40.73 x 14 mm. By comparison, the Pixel Watch 2 sits at 41 x 41 x 12.3 mm. So the future smartwat

Une série de rendus de la Pixel Watch 3 a récemment fait surface, offrant un premier aperçu du futur portable de Google. Provenant du célèbre insider de l'industrie OnLeaks, le nouveau modèle ressemble presque à l'identique au Pixel Watch 2. Selon le rapport, il dispose du même écran de 1,2 pouce "sans bordure avec une couronne rotative sur le côté". Les images montrent le portable en noir avec un bracelet assorti, bien que davantage de couleurs soient attendues au lancement.

Les designs commencent à différer lorsqu'on examine les dimensions supposées. La Pixel Watch 3 mesurerait 40,79 x 40,73 x 14 mm. En comparaison, la Pixel Watch 2 fait 41 x 41 x 12,3 mm. Ainsi, la future montre connectée sera légèrement plus petite que la génération précédente, mais également plus épaisse – presque deux millimètres de plus. La raison exacte de cet ajout de taille n'est pas encore connue, bien que plusieurs théories existent.

Une batterie plus grande ou de nouveaux capteurs pour la Pixel Watch 3 ?

91Mobiles pense que cela pourrait être dû à la batterie. Une fiche produit découverte il y a plusieurs mois sur un site sud-coréen d'assurance qualité mentionne ce qui serait la batterie du Pixel Watch 3. Les documents indiquent que la montre abritera une batterie de 307 mAh, contre 304 mAh pour le Pixel Watch 2. Bien qu'il s'agisse d'une source d'énergie plus grande, la différence de taille ne semble pas suffisante pour justifier presque deux millimètres d'épaisseur supplémentaire.

Le site d'actualités 9To5Google, dans sa couverture, avance que le Pixel Watch 3 pourrait être doté de nouveaux capteurs nécessitant cet espace supplémentaire. La nature exacte de ces capteurs reste à débattre. Il y a eu très peu de fuites concernant le matériel du Pixel Watch 3. Jusqu'à présent, il s'agit principalement de fonctionnalités logicielles comme une amélioration du déverrouillage par montre. On a vu des commentaires en ligne demandant de meilleures capacités de suivi de la condition physique, ce qui pourrait impliquer l'ajout de capteurs supplémentaires.

Outre la taille, il est également probable que les bordures autour du cadran de la montre soient plus fines, offrant aux utilisateurs une meilleure vue de l'écran. Ceci est dû au fait que, comme le souligne 9To5Google, l'appareil est plus petit, mais l'écran reste de la même taille. Il est également à noter que des rumeurs passées ont mentionné une option de 45 mm en plus du modèle standard de 41 mm. Si cela se confirme, ce serait la première montre connectée de Google à avoir cette taille.

Comme pour chaque fuite, il convient de prendre ces informations avec prudence. Les choses peuvent toujours changer à la dernière minute. N'oubliez pas de consulter la liste des meilleures montres connectées pour 2024 de TechRadar.