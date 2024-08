Google Pixel Buds Pro 2 : fuites, rumeurs et tout ce que nous savons jusqu'à présent

We're just days away from a raft of big Google product announcements. The Made By Google event takes place on August 13, and while the big stars of the show will be the Pixel 9 phones we're

Nous sommes à quelques jours d'une série de grandes annonces de produits Google. L'événement Made By Google a lieu le 13 août, et si les grandes stars du spectacle seront les téléphones Pixel 9, nous attendons également la révélation officielle des Google Pixel Buds Pro 2. Leur existence n'est pas vraiment un secret, car des détails ont fuité depuis des semaines, ce qui signifie que nous avons déjà appris beaucoup de choses à leur sujet. Voici ce que vous devez savoir.

Les Google Pixel Buds Pro 2 feront très certainement leurs débuts le 13 août, lors de l'événement Made By Google.

Nous n'avons pas encore de prix confirmé, mais le modèle actuel, les Google Pixel Buds Pro, a été lancé avec un prix de vente conseillé de 219 €, en dessous du prix des principaux rivaux tels que les AirPods Pro d'Apple.

Les AirPods Pro 2 ont un prix catalogue de 299 € et nous nous attendons à ce que Google soit à nouveau en dessous de ce prix avec les Buds Pro 2.

Cependant, le prix de pratiquement toutes les technologies a augmenté au cours des deux dernières années, donc même si nous nous attendons toujours à un prix inférieur à celui d'Apple, il pourrait être légèrement plus élevé que celui des Pixel Buds Pro OG.

Une fuite suggère un prix de 249 € en Europe. Ce n'est qu'une rumeur (à prendre avec des pincettes), mais elle est là...

Google Pixel Buds Pro 2 : Améliorations du design

Les fuites les plus récentes des Pixel Buds Pro 2 montrent un étui qui semble un peu plus encombrant et un léger remaniement des Buds Pro eux-mêmes, avec un nouveau renflement près de l'embout auriculaire qui, nous le soupçonnons, est là pour les rendre plus confortables et plus sûrs. Ils semblent également avoir des embouts semblables, mais plus petits, à ceux des Pixel Buds A-Series.

Les couleurs de lancement seraient Charcoal, Porcelain, Aloe (pour correspondre au Pixel 8a) et Hot Pink.

Une autre fuite qui semble être une véritable publicité pour le produit en montre un peu plus : la plaque tactile capacitive semble être significativement plus grande cette fois-ci ; Android Central soupçonne que cela pourrait être en partie dû à une batterie plus grande qui a poussé Google à repenser quelque peu l'agencement.

Un détail intéressant est qu'il y a une nouvelle découpe sur le boîtier à côté du port USB-C. Selon les spéculations, il s'agirait d'un haut-parleur pour Find My Device, qui vous permet de savoir où vous avez laissé votre étui si vous l'égarez.

Google Pixel Buds Pro 2 : Nouvelles fonctionnalités

Les nouveaux Buds pourraient avoir plus de fonctions de fitness, puisqu'ils ont été développés en tandem avec la Pixel Watch 3. Mais ce que nous attendons le plus, ce sont des améliorations par rapport à ce qui existe déjà. Les Pixel Buds Pro sont actuellement un peu en retrait par rapport à Apple en ce qui concerne la réduction du bruit et la qualité des appels, et les dossiers réglementaires suggèrent que nous envisageons une amélioration de la capacité de la batterie dans l'étui de chargement.

Un meilleur Bluetooth est probable - les Buds Pro actuels ont la v5.0 - et si Google n'a pas quelques fonctionnalités d'IA à évoquer, nous mangerons nos oreillettes. Cependant, aucun détail logiciel ne semble avoir filtré jusqu'à présent et, bien sûr, il est impossible de deviner ce qu'ils pourraient être en regardant des photos du matériel, aussi joli soit-il.

Dès que nous aurons des informations concrètes, nous vous tiendrons au courant. Pour l'instant, nous attendons...

