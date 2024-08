Le Google Pixel 9 pourrait être lancé avec Android 14 et une puce faible

Nous sommes maintenant très proches du lancement du Google Pixel 9 le 13 août, mais la dernière vague de fuites nous a laissés un peu moins enthousiastes à son sujet.

Une chose dont vous pouvez être presque certain avec un nouveau Pixel principal est qu'il sera lancé avec une nouvelle version d'Android, pourtant cette année cela pourrait ne pas être le cas, avec Android Headlines affirmant que les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, et Pixel 9 Pro Fold seront livrés avec Android 14 plutôt qu'Android 15.

Les raisons derrière cette possibilité ne sont pas encore claires, mais elles sont probablement liées au fait que Google lance sa nouvelle gamme Pixel plus tôt dans l'année que d'habitude - bien que la raison pour laquelle la société n'attendrait pas simplement qu'elle ait une nouvelle version d'Android prête (probablement en septembre) n'est pas claire non plus.

Pourtant, cette fuite pourrait être fausse, et même si elle est exacte, nous nous attendrions à ce que le Pixel 9 soit mis à jour vers Android 15 peu de temps après le lancement. Cependant, alors que ces téléphones bénéficieront apparemment de sept ans de mises à jour, leur calendrier de lancement pourrait signifier qu'ils manquent une dernière mise à jour Android qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été lancés un mois ou deux plus tard avec Android 15 prêt à l'emploi.

D'un vieux logiciel à un chipset défectueux

Ce n'est pas non plus la seule mauvaise nouvelle potentielle pour la série Pixel 9, car Android Authority affirme que le chipset Tensor G4 que nous nous attendons à ce que ces téléphones utilisent sera la plus petite mise à niveau de chipset de la série jusqu'à présent.

Il offrira apparemment un minuscule boost de puissance, bien qu'il puisse au moins être significativement plus léger pour la batterie.

Le site rapporte qu'il s'agit probablement d'une mise à jour aussi mineure parce que Google n'avait pas l'intention à l'origine d'utiliser un nouveau chipset Tensor. L'entreprise voulait plutôt construire un nouveau chipset indépendamment de Samsung (qui produit ses puces Tensor), mais ne l'a pas préparé à temps, de sorte que Google a dû concevoir une mise à niveau du Tensor G3 à la dernière minute.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il est intéressant de noter que si le G4 est une si petite mise à niveau, il est probable que toutes les fonctionnalités logicielles exclusives au Pixel 9, telles que les nouvelles capacités d'intelligence artificielle, soient techniquement possibles sur le Pixel 8. Nous pourrions donc les voir filtrer vers le Pixel 8 au fil du temps.

Toujours dans le panier des « mauvaises nouvelles » pour la gamme Pixel 9, les trois téléphones non pliables attendus (y compris le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL) commenceront apparemment avec seulement 128 Go de stockage, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un appareil haut de gamme.

Le Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Selon Android Headlines, le Pixel 9 sera en outre disponible dans une capacité de 256 Go, tandis que les Pixel 9 Pro et Pro XL seront également disponibles dans des versions de 256 Go, 512 Go et 1 To. Le Pixel 9 Pro Fold, quant à lui, serait disponible en 256 Go et 512 Go, tout comme le Pixel Fold original.

Le site ajoute que le Pixel 9 disposera de 12 Go de mémoire vive, tandis que les modèles Pro auront 16 Go. Cela représenterait, au moins, une mise à niveau de 4 Go dans tous les cas, et les vitesses de charge pourraient également s'améliorer très légèrement, car le site affirme que Google commencera à vendre un chargeur de 45 W, contre 30 W pour la gamme Pixel 8. Cependant, il suggère que les vitesses de charge réelles ne seront probablement pas plus élevées qu'environ 33W.

Enfin, Android Police a fait la lumière sur la capacité d'enregistrement vidéo 8K du Pixel 9 selon les rumeurs, et apparemment, cela reposera sur la fonction Video Boost du téléphone pour mettre à niveau les enregistrements en 8K, plutôt que le Pixel 9 soit réellement capable d'enregistrer nativement dans cette résolution. C'est donc une autre légère déception.

Comme toujours, nous prendrions ces rapports avec une pincée de sel, mais nous ne manquerons pas de vous apporter tous les détails confirmés lorsque Google dévoilera la gamme Pixel 9 le 13 août.