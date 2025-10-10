Google déploie une mise à jour majeure sur Pixel : 6 bugs enfin corrigés

Google déploie actuellement sa mise à jour d’octobre sur les smartphones Pixel

Cette version corrige divers bugs et dysfonctionnements

Tous les modèles Pixel compatibles avec Android 16 sont concernés par cette mise à jour

Aucun téléphone n’est à l’abri des bugs, mais Google vient tout juste d’en corriger plusieurs sur la gamme Pixel via une mise à jour logicielle en cours de déploiement.

Il s’agit de la mise à jour d’octobre pour les appareils Pixel, et celle-ci est prévue pour tous les modèles fonctionnant sous Android 16. Cela inclut bien entendu la série Pixel 10, mais aussi les Pixel 9, Pixel 8, Pixel 7, la Pixel Tablet ainsi que le Pixel Fold.

Un grand nombre d’appareils (et une tablette) vont donc en profiter. Aucun nouveau service n’est intégré, mais six problèmes potentiellement agaçants ont été résolus.

Our October software update begins rolling out today to all supported Pixel devices running #Android16.The update will continue over the next few weeks and includes improvements to System ⚙️ and Display & Graphics 🖼️.Check out our Community post: https://t.co/VcQY1p70UXOctober 8, 2025

Correctifs d’écran, de système et de widgets

Deux correctifs concernent l’affichage : l’un cible un problème de scintillement de l’écran et d’extinction soudaine dans certaines conditions, tandis que l’autre corrige un bug pouvant figer l’image ou provoquer un effet visuel brouillé.

Un troisième correctif vient résoudre une instabilité du système qui pouvait survenir dans certains cas, et un autre règle un souci d’arrière-plan semi-transparent qui persistait après le lancement de l’appareil photo.

Enfin, deux derniers correctifs portent sur un bug empêchant l’affichage du statut de la lampe torche dans le widget "À découvrir en un clin d’œil", et sur un crash du système lors de l’activation ou de la désactivation de la diffusion via le sélecteur de sortie multimédia.

Il ne semble pas que ces bugs touchaient tous les utilisateurs ni qu’ils se manifestaient systématiquement. Mais pour celles et ceux qui étaient concernés, il vaut clairement la peine d’installer cette mise à jour dès que possible. Et même sans avoir rencontré ces problèmes, il reste conseillé de l’installer pour éviter qu’ils ne se produisent à l’avenir.