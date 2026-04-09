Google corrige enfin ce bug qui faisait planter vos jeux sur Pixel

La mise à jour d’avril 2026 pour les Google Pixel est en cours de déploiement

Elle comprend divers correctifs, notamment pour des plantages affectant certains jeux et applications bancaires

Aucune nouvelle fonctionnalité n’est au programme — pour cela, il faudra probablement patienter jusqu’en juin

Le dernier correctif destiné aux Google Pixel est désormais disponible, mais cette version d’avril 2026 est nettement plus modeste que celle de mars. Le mois dernier, Google avait déployé un Pixel Drop accompagné de nouvelles fonctionnalités. Ce mois-ci, seuls des correctifs sont proposés.

Certains de ces correctifs concernent toutefois des bugs particulièrement gênants, notamment ceux provoquant des plantages sur certains jeux, des applications bancaires et Quick Share lors de transferts de fichiers.

En plus de résoudre divers problèmes de plantage, cette mise à jour d’avril 2026 corrige également un dysfonctionnement entraînant la disparition du menu Sauvegarde dans les paramètres Système dans certaines conditions, ainsi qu’un autre problème pouvant faire disparaître la barre de recherche rapide de l’écran d’accueil dans certains cas.

Le Google Pixel 10 Pro XL (Image credit: Philip Berne / Future)

À installer sans tarder

En cas de rencontre avec l’un de ces bugs, il est recommandé d’installer cette mise à jour dès que possible afin de les corriger. Même en l’absence de problème constaté, il reste généralement conseillé d’installer ce type de correctif, car il peut prévenir l’apparition future de ces dysfonctionnements et corriger d’autres anomalies non mentionnées.

Le déploiement débute aujourd’hui, mais il s’effectue de manière progressive. Il est donc possible que la mise à jour ne soit pas disponible avant environ une semaine. Il convient de vérifier régulièrement les notifications du téléphone.

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur la prochaine mise à jour majeure des Pixel, intégrant de nouvelles fonctionnalités, le mois de juin est à surveiller, puisque c’est à cette période qu’Android 17 est attendu.