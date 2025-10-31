Fuite du Pixel 10a : même look, même faille, même déception ?

Des rendus du Google Pixel 10a fuités montrent un design presque identique à celui du Pixel 9a

Les caractéristiques techniques pourraient aussi être très proches, avec toutefois une puce légèrement améliorée

Le tarif de départ resterait également inchangé

Pour l’instant, peu de rumeurs circulent autour du Google Pixel 10a, mais la fuite la plus importante vient d’être dévoilée, avec des rendus visuels et des spécifications présumées désormais partagés.

Android Headlines et @OnLeaks – un informateur réputé pour sa fiabilité – ont révélé des rendus d’un smartphone qui ressemble fortement au Google Pixel 9a, bien qu’il s’agisse apparemment du Pixel 10a. Même bloc photo oblong, même forme générale, mêmes emplacements pour les ports et les boutons que le modèle précédent.

Un constat peu réjouissant, puisque la critique du Google Pixel 9a le qualifiait de « laid comme un pou ». Ce jugement reste subjectif, mais force est de constater que ce design manque de la personnalité propre aux modèles principaux de la gamme Pixel.

Seule amélioration visuelle possible : les bordures, qui semblent plus fines sur les rendus du Pixel 10a. Toutefois, dans une publication sur X, @OnLeaks précise que les bordures réelles seraient en réalité légèrement plus épaisses que celles affichées, ce qui réduirait cet éventuel gain esthétique.

Image 1 of 2 Une image divulguée du Pixel 10a (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) A leaked render of the Pixel 10a (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Le Google Pixel 10a pourrait également être un peu plus épais que son prédécesseur, avec des dimensions annoncées de 153,9 x 72,9 x 9 mm, et il pourrait embarquer un écran légèrement plus petit de 6,2 pouces (contre 6,3 pouces pour le Pixel 9a).

Il intégrerait aussi la même puce Tensor G4 que le Pixel 9a, dans une version « boostée », probablement cadencée à une fréquence plus élevée. Côté photo, aucun changement ne serait à prévoir non plus, avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un module frontal de 13 Mpx.

Une mise à jour mineure

Alors, qu’est-ce qui changerait vraiment, à part une légère hausse de performance ? Cette fuite avance que l’épaisseur accrue de l’appareil pourrait permettre d’y loger une batterie de plus grande capacité que celle de 5100 mAh du Pixel 9a. Une fuite antérieure évoquait également un écran potentiellement un peu plus lumineux, mais ce serait à peu près tout.

La bonne nouvelle, c’est que le tarif du Google Pixel 10a resterait inchangé, avec un prix de départ de 499 dollars pour la version 128 Go. Aucune information ne permet encore de savoir si d’autres capacités de stockage seront proposées, ni quels seront les tarifs en dehors des États-Unis. Si l’on se base sur ceux du Pixel 9a, on peut s’attendre à un prix de lancement de 549 euros.

Le lancement serait prévu pour début 2026, selon la fuite. Mais si les informations révélées jusqu’ici se confirment, l’attente pourrait ne pas en valoir la peine.