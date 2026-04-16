Des Pixel plombés par un bug de batterie après la dernière mise à jour

Certains propriétaires de Pixel signalent que leur batterie se décharge très rapidement

Cela semblerait être dû à un bug introduit lors de la mise à jour de mars, qui affecte le mode Deep Doze

Malheureusement, aucune solution n’est disponible pour le moment

Depuis la mise à jour Google Pixel de mars, certains utilisateurs rencontrent un problème sérieux de batterie sur leur téléphone. Celui-ci n’a pas été corrigé par la mise à jour Pixel d’avril et ne dispose actuellement d’aucune autre solution.

Comme l’a repéré Android Police, des discussions sont apparues à la fois sur Reddit et sur les forums d’assistance de Google pour se plaindre du problème. Il semblerait qu’il touche une large gamme d’appareils, du Pixel 7 jusqu’à la série Google Pixel 10.

Le nombre de signalements reste limité, ce qui laisse espérer que le problème ne soit pas trop répandu. Toutefois, pour les personnes concernées, la situation semble sérieuse. Un utilisateur sur Reddit affirme devoir désormais « recharger [son téléphone Pixel] deux à trois fois par jour ».

Il s’agit d’un problème important, en particulier lors d’une utilisation prolongée en déplacement, car il devient impossible de compter sur le téléphone pour tenir jusqu’au retour à domicile ou jusqu’à un point de recharge.

Le Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Un mode dont il est probable que beaucoup n’avaient jamais entendu parler ne fonctionnerait plus

Même si aucune solution n’est disponible pour l’instant, un utilisateur Reddit nommé OddAtmosphere1793 avance une explication possible du bug. Selon lui, un problème de firmware empêcherait son Pixel d’entrer en mode Deep Doze, un mode censé s’activer automatiquement lorsque le téléphone est inactif afin de réduire les performances et les activités en arrière-plan, dans le but d’économiser la batterie.

La bonne nouvelle est que le bug a été signalé sur l’Issue Tracker de Google. Les personnes concernées sont invitées à cliquer sur le bouton « +1 » afin d’attirer l’attention des ingénieurs de Google et, espérons-le, de faire prioriser la correction.

En attendant, un guide permettant d’améliorer l’autonomie d’un téléphone Android est disponible. Certaines des recommandations proposées pourraient constituer une solution temporaire.