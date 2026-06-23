Android 17 provoquerait des bugs tactiles sur certains Pixel, mais une astuce pourrait régler le problème

Android 17 provoque des problèmes d’écran tactile chez plusieurs propriétaires de Pixel

Google est au courant du problème et a proposé quelques solutions, mais celles-ci ne semblent pas fonctionner pour la plupart des utilisateurs

Une autre solution suggérée sur Reddit semble mieux fonctionner, mais pas pour tout le monde

Android 17 n’a pas connu le démarrage le plus fluide, certains premiers utilisateurs signalant des problèmes de connexion Wi-Fi et 5G. Un autre bug vient désormais s’ajouter, cette fois lié à l’écran tactile.

Selon plusieurs utilisateurs sur Reddit (via Android Authority), la mise à jour vers Android 17 entraîne des dysfonctionnements de l’écran tactile. L’écran peut défiler dans le sens opposé au geste effectué, ignorer complètement les appuis, ou présenter des zones mortes où il ne répond plus.

Il est difficile de dire à quel point ce problème est répandu, mais plusieurs discussions sur Reddit y sont consacrées et il a également été signalé dans le système de suivi des bugs de Google. Mieux vaut donc éventuellement attendre avant de passer à Android 17, même si la série Google Pixel 6 semble, au moins en partie, épargnée.

Bonne nouvelle, Google est au courant du bug. Il a été signalé dans son outil de suivi, et un compte officiel de la marque a répondu à l’un des fils Reddit en proposant quelques solutions possibles.

Diverses fonctionnalités d'Android 17 (Image credit: Google)

Trois solutions possibles

Ces solutions incluent notamment la suppression du cache en passant par Paramètres > Applications > Voir toutes les applications > Pixel Launcher > Stockage et cache > Vider le cache. Si cela ne fonctionne pas, il est aussi recommandé de redémarrer le téléphone en mode sans échec pour vérifier si le problème disparaît.

Sur un Pixel 6 ou plus récent déjà allumé, il faut maintenir le bouton d’alimentation quelques secondes, puis maintenir l’option « Éteindre » ou « Redémarrer », avant de valider avec « OK ». Si le téléphone est éteint, il faut appuyer sur le bouton d’alimentation, puis maintenir le bouton de volume bas dès le début de l’animation jusqu’à sa fin.

Dans les deux cas, la mention « mode sans échec » apparaît en bas de l’écran au démarrage. Si le problème disparaît, il est probablement lié à une application tierce. Il faut alors les désinstaller temporairement une par une, en commençant par les plus récentes, jusqu’à identifier celle en cause.

Cependant, ces recommandations officielles de Google ne semblent pas fonctionner pour beaucoup d’utilisateurs. Une autre solution, qui semble un peu plus efficace, consiste à désactiver le raccourci de zoom par triple appui.

Pour cela, aller dans Paramètres > Accessibilité > Agrandissement, puis désactiver « Raccourci d’agrandissement », ou modifier l’option pour autre chose que « Triple appui sur l’écran ». Il reste toutefois difficile de savoir si cette solution fonctionne pour tous.

Si aucune de ces méthodes ne règle le problème, il faudra sans doute attendre un correctif officiel de Google. Reste à espérer qu’il arrive rapidement.