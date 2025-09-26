Galaxy S25 Ultra contre iPhone 17 Pro Max : un seul peut dominer en photo

L’art de la photographie sur smartphone a désormais atteint un niveau tel qu’il frôle celui des appareils photo traditionnels. Ce n’est pas encore tout à fait équivalent, mais les iPhone 17 Pro Max et Samsung Galaxy S25 Ultra offrent les arguments les plus convaincants à ce jour pour laisser de côté le reflex et ses objectifs encombrants.

Reste évidemment une question : quel téléphone choisir (ou acheter) ? Pour les passionnés de photo comme pour ceux qui aiment simplement les belles images, ces deux fleurons aux multiples capteurs compliquent sérieusement la décision.

Un test volontairement limité a donc été réalisé afin de comparer leur gestion des bases. Aucun réglage, aucun appui sur l’écran pour forcer la mise au point ou l’exposition : il s’agissait simplement de repérer un sujet, de pointer et de déclencher avec les deux appareils. Dans certains cas, un objectif spécifique a été sélectionné en fonction de la scène, mais globalement, les réglages sont restés tels quels.

Alors, lequel l’emporte ? C’est une question complexe, car les deux modèles offrent d’excellentes performances photo. Ils proposent des résolutions toujours plus élevées et un éventail de réglages impressionnant. Ce test s’adresse cependant à celles et ceux qui ne touchent à rien, qui sortent simplement leur smartphone de la poche et prennent une photo. Dans ce cadre, un modèle se distingue légèrement.

Petit rappel des modules photo embarqués sur les deux téléphones :

iPhone 17 Pro Max

Principal : 48 Mpx f/1,78

Ultra grand angle : 48 Mpx f/2,2

Téléobjectif : 48 Mpx (zoom optique 4x) f/2,8

Caméra selfie : 18 Mpx

Samsung Galaxy S25 Ultra

Appareil photo principal : 200 Mpx f/1,7

Téléobjectif 5x : 50 Mpx (offre également un zoom 10x grâce à un recadrage du capteur) f/3,4

Optique 3x : 10 Mpx f/2,4

Ultra grand angle : 50 Mpx f/1,9

Appareil photo frontal : 12 Mpx

Ce test s’est déroulé de manière opportuniste : les clichés ont été pris selon les occasions, sans partir à la recherche de scènes particulières. Il suffisait de regarder autour de soi, de viser et de photographier.

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

C’est ainsi qu’a été capturée cette première image, un cliché macro d’une abeille couverte de pollen sur une fleur. Les deux smartphones ont été utilisés en mode ultra grand-angle, en s’approchant autant que possible tout en conservant une bonne mise au point… et sans se faire piquer. Résultat : deux images impressionnantes.

Certains éléments sautent immédiatement aux yeux. Le Galaxy S25 Ultra affiche un contraste fort, mais au prix d’une plage dynamique réduite. Les détails de l’abeille et du pollen sont exquis, mais l’insecte se perd quelque peu dans le fouillis sombre de l’arrière-plan.

Côté Apple, le rendu est plus chaud, et les transitions entre les noirs profonds du dos de l’abeille et les fleurs blanches sont beaucoup plus subtiles. Les feuilles vertes semblent baignées de soleil sur l’image de l’iPhone 17 Pro Max. À l’inverse, le Galaxy S25 Ultra propose un vert éclatant, mais perd les nuances de lumière.

Gagnant : iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Uanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Même si la comparaison n’est pas parfaitement équivalente, le zoom optique x4 de 48 MP de l’iPhone 17 Pro Max a souvent été mis face au zoom optique x5 de 50 MP du Galaxy S25 Ultra.

Sur cette photo de pot de fleurs, le S25 Ultra accentue une nouvelle fois le contraste, mais cette fois, cela joue en sa faveur. Le pot de fleurs de Samsung semble bien plus saisissant que la version un peu surexposée proposée par l’iPhone 17 Pro Max.

En affichage à 100 %, les deux clichés présentent un grain un peu plus prononcé qu’on ne l’aimerait, mais les détails restent nets. Dans ce cas précis, l’approche de Samsung convainc davantage. Les couleurs sont fidèles, avec un contraste suffisant pour faire ressortir l’ensemble de la scène.

Gagnant : Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

La même photo a été prise avec l’objectif principal des deux téléphones. Les résultats sont assez proches. Chaque modèle a correctement trouvé son point de mise au point : l’iPhone 17 Pro Max a choisi la fleur la plus proche dans le vase, tandis que le Galaxy S25 Ultra a ciblé une fleur en haut à gauche. Ce choix de mise au point offre à chaque image plus de profondeur et de clarté.

Le cliché de l’iPhone 17 Pro Max paraît toujours un peu surexposé par rapport à celui du S25 Ultra, qui offre une meilleure transition entre les noirs profonds et les jaunes vifs. Si la profondeur de champ est légèrement plus importante sur l’iPhone, le contraste maîtrisé de Samsung donne une image globalement mieux définie.

Gagnant : Samsung Galaxy S25 Ultra

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

En levant les yeux, des bourgeons et des fleurs de cornouiller à trois pétales ont été aperçus sur fond de ciel bleu sans nuages. Trop éloignés pour l’objectif principal, ce sont donc les zooms optiques qui ont été mobilisés : x4 pour l’iPhone 17 Pro Max, x5 pour le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Les deux clichés sont très réussis, mais certains détails les différencient.

Sur l’image du S25 Ultra, les couleurs paraissent un peu artificielles. Le ciel est trop bleu, les pétales roses trop lumineux. L’ensemble des fleurs et bourgeons semble presque détaché du fond, comme découpé. On remarque aussi des effets de “marches” (stair-stepping) dans le ciel, avec des nuances de bleu plus sombres ici et là.

À l’inverse, la photo de l’iPhone 17 Pro Max paraît plus naturelle. Les fleurs s’intègrent mieux à la scène, les couleurs sont claires, lumineuses, précises, et le ciel présente de subtils dégradés de bleu, sans effet de pixellisation visible.

Gagnant : iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Tous les appareils photo frontaux ne se valent pas.

Le capteur frontal du Samsung affiche 10 MP. Chez Apple, la nouvelle caméra frontale dotée du système Center Stage repose sur un capteur carré de 18 MP. Ce dernier n’est pas toujours utilisé à pleine capacité. Le nouveau mode paysage, qui fonctionne sans faire pivoter l’appareil, semble reposer sur un recadrage du capteur (c’est le mode utilisé pour le test). Malgré cela, la différence de poids de fichier entre les deux selfies reste notable. Le selfie par défaut du Galaxy S25 Ultra fait environ 2,3 Mo en 4K, tandis que celui de l’iPhone 17 Pro Max atteint près de 4,1 Mo en presque 5K.

Comme souvent, le Galaxy S25 Ultra mise sur le contraste, ce qui rend les couleurs un peu moins chaleureuses. Le rendu de la peau et des détails est excellent, avec un bon contraste entre le visage et les ombres. Mais le capteur montre ses limites côté colorimétrie : le sweat gris apparaît bleu foncé dans l’ombre, et la texture du bonnet devient presque gênante.

L’iPhone 17 Pro Max donne une lecture très claire de la lumière du soleil : un côté du visage est baigné d’une lumière jaune chaleureuse, tandis que l’autre, dans l’ombre, affiche une carnation fidèle et un bon niveau de détails. Le sweat conserve aussi sa couleur d’origine : gris clair au soleil, gris plus profond dans l’ombre.

Sans aucune retouche ou effet de portrait activé, l’iPhone 17 Pro Max parvient à produire un effet bokeh plus doux et naturel. À l’inverse, le Galaxy S25 Ultra laisse un arrière-plan trop net et trop saturé, ce qui détourne l’attention du sujet principal.

Gagnant : iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Samsung et Apple proposent tous deux des options de recadrage de capteur qui permettent de doubler virtuellement la capacité de leur zoom téléobjectif, sans trop dégrader l’image.

Pour le Galaxy S25 Ultra, le recadrage du zoom x5 de 50 MP offre un équivalent 10x. Du côté d’Apple, le zoom x4 de 48 MP est recadré pour simuler un zoom x8. Aucun de ces procédés n’est totalement optique, mais le fait d’exploiter les pixels centraux, combiné à un traitement logiciel efficace, permet de produire des images proches de ce que proposerait un objectif 200 mm.

Le ciel et les nuages ont été choisis pour tester ces capacités, car ce sont des sujets complexes à photographier.

Les deux clichés sont réussis, mais celui de l’iPhone 17 Pro Max affiche un ciel bleu clair, lisse et homogène. Le Galaxy S25 Ultra, lui, montre des signes de pixellisation et de dégradés saccadés entre les différentes nuances de bleu.

Les nuages sur l’image Apple sont fins, détaillés, presque vaporeux. Ceux du S25 Ultra, en revanche, perdent en finesse et se pixellisent. Ces défauts ne sautent pas aux yeux sans un examen minutieux à 100 %, mais le niveau de détails proposé par l’iPhone 17 Pro Max reste impressionnant.

Gagnant : iPhone 17 Pro Max

Image 1 of 2 iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff)

Dernier duel : les zooms principaux (x4 pour l’iPhone, x5 pour le Galaxy) ont été braqués sur des pigeons posés sur un toit.

Les différences de qualité sont ici très faibles. Les deux téléphones capturent fidèlement les couleurs des pigeons, y compris la touche rosée sur leur cou. Le ciel bleu est parfait sur chaque image.

L’iPhone 17 Pro Max prend un léger avantage sur certains détails du plumage et surtout sur les rebords du toit. Même si l’image du S25 Ultra montre un toit plus blanc et propre, celle de l’iPhone révèle la réalité : un matériau sale, taché, fidèle à ce qu’il est en vrai.

Les ombres et autres détails se valent dans les deux cas.

Gagnant : iPhone 17 Pro Max

Voilà pour ce comparatif. L’iPhone 17 Pro Max d’Apple s’impose dans cinq des sept tests photo, mais la victoire est loin d’être écrasante. La majorité des utilisateurs seraient très satisfaits des clichés pris avec le Galaxy S25 Ultra. Ce n’est qu’en comparaison directe avec ceux de l’iPhone que ses quelques limites apparaissent.

Au final, pour ceux qui recherchent la meilleure expérience photo sur smartphone, l’iPhone 17 Pro Max mérite clairement une place en haut de la liste.