Android 15 pourrait accroître la durée de vie de la batterie de votre téléphone de 3 heures

Google avait beaucoup de choses à annoncer lors de l'événement Google I/O 2024 de la semaine dernière, notamment de nombreuses nouvelles concernant Android 15, qui est actuellement en phase de test bêta. Une information qui est apparue un peu plus tard est que le nouveau système d'exploitation pourrait augmenter l'autonomie de la batterie des smartphones de trois heures.

Cette information provient d'Android Authority et du podcast Android Faithful, qui a réuni le vice-président de l'ingénierie pour la plate-forme Android, Dave Burke, et le président de l'écosystème Android, Sameet Samat, pour discuter des points les plus délicats d'Android 15.

Selon Dave Burke, grâce à quelques ajustements sous le capot, les appareils fonctionnant sous Android 15 peuvent passer en mode veille à faible consommation d'énergie environ 50 % plus rapidement que les appareils fonctionnant sous Android 14, ce qui peut entraîner des économies significatives en termes d'autonomie de la batterie.

M. Burke a ajouté que certains des appareils testés par Google bénéficiaient de trois heures supplémentaires entre les recharges de batterie. C'est suffisant pour vous permettre d'atteindre la fin de la nuit si votre téléphone est normalement à court de batterie en début de soirée.

A venir sur Android 15

Android 15 est actuellement en phase de test bêta (Image credit: Philip Berne / Future)

Bien sûr, ce n'est pas une garantie que dès qu'Android 15 arrivera sur votre Google Pixel 8 ou votre Samsung Galaxy S24, vous verrez instantanément une augmentation de la batterie de trois heures. Cependant, c'est une indication prometteuse que la mise à jour logicielle améliorera considérablement l'efficacité.

La version finalisée et publique d'Android 14 a été poussée en octobre 2023, et il est probable que Google suive le même calendrier cette année - l'OS commencera donc à être déployé sur les appareils juste à temps pour le lancement du Google Pixel 9.

Google a officiellement révélé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour Android 15, notamment un nouveau casier d'espace privé séparé de votre téléphone. D'autres fonctionnalités, telles que la messagerie par satellite, ont été repérées dans le code mais ne sont pas encore officielles.

Burke et Samat ont également parlé de l'amélioration de l'efficacité de Wear OS 5 : les modes de courses, par exemple, consommeront 20 % d'énergie en moins que sous Wear OS 4, ce qui devrait permettre aux meilleures smartwatches Wear OS de tenir plus longtemps entre deux charges.