Joueurs PC, faites une excellente affaire en vous offrant le MSI Katana

Equipé d'une Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q couplée à un processeur i7-11800H cadencé à 2,3 GHz, le MSI Katana dans sa configuration classique offre des performances très honorables à prix contenu. Vous pouvez ici bénéficier d'une excellente remise de 300€, ce qui lui octroie un excellent rapport qualité / prix.

Oui, cette configuration attirera forcément vos rétines. La RTX 3070 est une carte graphique parfaite pour jouer en 1080p. Elle peut très bien afficher plus de 60 images par seconde sur divers jeux comme les FPS, tels que Warzone et Battlefield. De même, le framerate reste relativement fluide en 4K. L'écran du MSI Katana renferme une dalle IPS FHD qui peut diffuser jusqu'à 144 images par seconde. Les jeux FPS tourneront à merveille et seront très fluides, idéal pour ceux qui s'adonnent à la compétition eSport. Et avec ses 16 Go de RAM, vous aurez la puissance nécessaire pour vous imposer sur de longues sessions multijoueurs. A ce propos, vous pouvez pousser la mémoire vive jusqu'à 64 Go maximum.

Côté stockage, c'est devenu la norme mais il est bon de le rappeler : l'ordinateur portable est équipé d'un SSD, qui permet un chargement plus rapide des fichiers multimédia mais surtout des textures de l'environnement de votre jeu vidéo. La capacité de stockage est de 512 Go.



Les joueurs nomades apprécieront enfin sa connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 s'avérant pris en charge.

En ce moment, profitez d'une belle remise sur le MSI Katana. A 1500€, cela reste une machine onéreuse, mais Cdiscount vous délivre une remise de 300€ sur ce produit spécifique. Ainsi, l'ordinateur portable apparaît au prix final de 1199,99€. Une excellente affaire pour les amateurs de FPS.