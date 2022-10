Profitez d’un aspirateur robot intelligent 3 en 1 Imou à prix réduit chez AliExpress

En savoir plus sur l’aspirateur robot intelligent Imou (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Grâce aux aspirateurs robots, il est désormais possible de profiter d’un logement toujours propre et sain sans aucun effort. Seul problème : ces aspirateurs sont parfois très chers et il est difficile de trouver un modèle performant pour un prix abordable. Mais tout ça, c’était sans compter sur AliExpress et ses prix minis !

Jusqu’au 23 octobre prochain (inclus), soit pendant 3 jours uniquement, l’enseigne propose en effet un modèle d’aspirateur robot à prix réduit : l’aspirateur Smart Robot Imou disponible pour seulement 256€ au lieu de 269€ avec le code SDF1068.

Et ce n’est pas n’importe quel aspirateur que propose AliExpress ici : cet aspirateur robot vous offre en effet le nettoyage de votre logement sans effort, mais il ne se contente pas d’aspirer vos poussières, il nettoie également vos sols ! Il remplace ainsi votre aspirateur, mais aussi votre serpillière et vous fait donc gagner encore plus de temps.

Un aspirateur avec auto-vidange pour 30 jours de liberté totale

Si l’on vous parle de cette offre, c’est bel et bien parce que l’aspirateur robot Imou propose de nombreuses prestations intéressantes, surtout dans cette gamme de prix. Capable de nettoyer les sols durs comme les tapis, il est 3 en 1 et balaye, aspire et nettoie votre logement.

Et pour encore plus de liberté, il est capable de se vider tout seul en allant de lui-même à la station de vidage lorsqu’il est plein. Vous avez juste à vider cette station tous les 30 jours et c’est tout ! Aussi, lorsqu’il n’a plus de batterie, il va tout seul se recharger avant de continuer son ménage une fois sa batterie pleine.

Il est également capable de nettoyer l’intégralité de votre logement grâce à sa navigation LiDAR et un capteur multicanal. Il calcule intelligemment ses trajectoires et peut même nettoyer les coins ! Enfin, vous pouvez planifier et superviser le nettoyage de votre logement grâce à une application mobile.

En savoir plus sur l’aspirateur robot intelligent Imou (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.