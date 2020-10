Fujifilm X-T3 : jusqu’à 300 € de remise sur cet appareil photo hybride incontournable

Vous recherchez un appareil photo petit mais puissant, avec un superbe design et de multiples objectifs ? Fujifilm peut vous fournir ce mouton à cinq pattes. La marque a connu de nombreux succès avec ses appareils photo de la série X. Particulièrement, les modèles X-T, jumelant de près les reflex numériques. Et le Fujifilm X-T3 en est aujourd’hui l’une des meilleures options, grâce à son capteur APS-C impressionnant.

En plus d’un capteur fiable, le X-T3 bénéficie d’un processeur de traitement d’images rapide. Tandis que les modifications apportées à la mise au point automatique et au mode rafale font totalement la différence pour les prises de vue quotidiennes. Mais aussi plus poussées, si vous utilisez votre appareil pour immortaliser des compétitions sportives, par exemple. L'enregistrement vidéo est un autre atout avec différentes options remarquables, comme sa capacité à filmer en 4K/60p sur une carte SD interne.

Brillant déjà par son rapport qualité-prix dans la catégorie sans miroir, le Fujifilm X-T3 bénéficie en ce moment d’une remise exceptionnelle de 300 €, proposée par la Fnac. Dépêchez-vous : cette offre est disponible du 2 au 25 octobre prochain.

(Image credit: Future)

Vous préférez voir plus grand ? Aux compétences polyvalentes du X-T3, le Fujifilm X-T4 peut se prévaloir d’une batterie plus grande (qui lui permet de fonctionner jusqu’à 500 prises de vue par charge) et d’un autofocus amélioré, rapide et fiable dans la plupart des scénarii. Si son capteur APS-C X-TRANS IV de 26 Mpx reste le meilleur de sa catégorie pour les photos, le véritable atout du X-T4 réside dans l’apport de son stabilisateur IBIS sur la précision des prises de vue vidéo. On appréciera aussi son écran tactile entièrement articulé qui rend votre prise en main plus fluide et qui vous donne une plus grande marge de manœuvre pour photographier comme pour filmer votre sujet.

Boîtier nu Fujifilm X-T4 Argent | 1799 €

Voici un appareil photo qui vous garantit des photos exceptionnelles, tout en vous donnant la possibilité d’enregistrer des films en 4K à 60 images par seconde. Le tout dans un boîtier robuste à l’épreuve des chocs usuels et du temps.Voir l'offre