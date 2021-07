Le meilleur gestionnaire de mots de passe est actuellement disponible à prix réduit

Utiliser un seul mot de passe pour tous vos comptes peut être pratique, mais en termes de sécurité, c'est un risque qu’il vaut mieux éviter.

Heureusement, les gestionnaires de mots de passe vous permettent non seulement de stocker tous vos mots de passe et de les rendre accessibles sur n'importe quel appareil, mais aussi de générer des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte utilisateur.

Keeper, l’un des acteurs phares de ce marché, propose une foule d'extras supplémentaires - comme la surveillance du dark web et la détection des vulnérabilités. Une vraie couche de protection indispensable en ces temps où les menaces cybercriminelles se multiplient.

Créez des mots de passe forts avec le meilleur générateur de mots de passe actuel. En exclusivité pour les lecteurs de TechRadar Pro, les formules Keeper Unlimited et Family sont maintenant disponibles avec une remise de 30%.

Cette offre à durée limitée vous permet d'acquérir Keeper Unlimited (initialement facturé à 41,99 €) pour seulement 29,39 € par an. Un prix on ne peut plus décent pour vous protéger contre toutes les cybermenaces.

L'offre sécurité du jour : Formule Keeper Unlimited : 29,39 €/an | 1 utilisateur

Économisez 30% - Le choix parfait pour un seul utilisateur, avec des fonctionnalités telles que le stockage illimité de mots de passe, la génération de mots de passe forts, le remplissage automatique, la connexion biométrique... Voir l'offre

L’abonnement familial Keeper, quant à lui, offre une protection jusqu'à cinq utilisateurs et peut être obtenu pour seulement 62,99 € par an (contre 89,99 € à l'origine). Ce plan vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de Keeper Unlimited, plus 10 Go de stockage sécurisé sur le Cloud.

Formule Keeper Family : 62,99 €/an | 5 utilisateurs

Économisez 30% - Jusqu'à cinq utilisateurs bénéficient de toutes les options de l'offre illimitée, plus un coffre-fort personnel pour cacher vos fichiers sensibles. Voir l'offre

Pourquoi est-ce une bonne affaire ?

Des millions de personnes font confiance à ce gestionnaire de mots de passe en raison des hauts niveaux de sécurité qu'il délivre, en plus de la commodité de pouvoir accéder à ses fichiers sensibles sur n’importe quel appareil.

Keeper est également une excellente place pour stocker des informations personnelles importantes, comme une copie de votre permis de conduire, de votre numéro de sécurité sociale et de votre passeport.

Ce gestionnaire de mots de passe est enfin généreux en fonctionnalités pratiques à court, moyen ou même long terme. L'option d'accès d'urgence, par exemple, permet aux utilisateurs de donner à un maximum de cinq contacts d'urgence l'accès à leur coffre-fort privé.