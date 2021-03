OnePlus Nord 2 : date de sortie, prix, actualités et rumeurs

Le OnePlus Nord de 2020 a marqué le retour de OnePlus sur le marché de la téléphonie de milieu de gamme, après la réévaluation de sa ligne phare vers le haut de gamme ; ses qualités : un prix abordable pour des fonctionnalités qui séduiront la majeure partie des consommateurs mobiles.

Il s’avère que le smartphone populaire est en fait le premier d’une nouvelle série OnePlus, qui comprend depuis sa sortie les Nord N10 5G et N100 également commercialisés l’an dernier. Il s’avère donc presque certain que 2021 verra l'arrivée d'un nombre encore plus important de smartphones Nord, dont un OnePlus Nord 2.

Nous pourrions découvrir celui-ci en même temps que le OnePlus 9, qui sera présenté officiellement à la fin du mois de mars.

Pour autant, nous n'avons pas encore beaucoup entendu parler du OnePlus Nord 2, ni par la société directement, ni par des fuites ou des rumeurs. Il apparaît donc difficile d’esquisser le design comme les futures fonctionnalités du téléphone.

Vous trouverez dans cet article tout ce que nous savons déjà ainsi que ce que nous souhaiterions trouver dans ce nouveau modèle.

Le OnePlus Nord 2 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain smartphone milieu de gamme de OnePlus

Le prochain smartphone milieu de gamme de OnePlus Quand sortira-t-il ? Peut-être vers le milieu de l'année 2021

Peut-être vers le milieu de l'année 2021 Combien coûtera-t-il ? Environ 399 €

OnePlus Nord (Image credit: TechRadar)

Nous ne savons pas grand chose de la disponibilité du OnePlus Nord 2. La seule vraie rumeur jusqu'à présent vient d'Android Central, qui prétend que le téléphone sera lancé au cours du second trimestre (c'est-à-dire entre avril et juin).

Au-delà de cette spéculation, nous pouvons nous baser sur le calendrier de sortie du premier OnePlus Nord, mise en vente en août 2020. Une sortie en août 2021 reste possible pour le Nord 2, bien que le constructeur serait tenté de ne pas attendre aussi longtemps alors que les nouvelles générations de smartphones s’affichent de plus en plus tôt. Peut-être aurons-nous des éléments de réponse lors de l’introduction officielle du OnePlus 9, le 23 mars 2021 à 15h (heure française), depuis la chaîne YouTube de la marque.



Côté prix, il n’est pas impossible que le successeur du OnePlus Nord calque le tarif de départ de ce dernier, à savoir 399 €.

Caractéristiques principales du OnePlus Nord 2

Selon un rapport récent, le OnePlus Nord 2 sera alimenté par une puce MediaTek Dimensity 1200. C'est un changement considérable car le Nord original - et tous les autres téléphones OnePlus - utilisent des puces Qualcomm Snapdragon.

Cependant, alors que le OnePlus Nord embarque un chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme, le Dimensity 1200 est catalogué comme composant haut de gamme. Aussi, le nouveau smartphone pourrait bien bénéficier de performances nettement améliorées. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il coûtera plus cher non plus, car on imagine aisément que les puces de MediaTek sont moins onéreuses que celles de Qualcomm.

Ce que nous voulons voir

Voici ce que nous désirerions découvrir lors de la sortie du OnePlus Nord 2, à la fois en termes de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau par rapport à la version originale.

OnePlus Nord (Image credit: TechRadar)

1. Un indice de protection IP68

Les indices IP des téléphones vous indiquent dans quelle mesure ils sont protégés de la poussière et de l'eau. Vous pouvez donc savoir si votre appareil mobile peut survivre à une immersion accidentelle ou à une grande diversité de particules parasites.

Le OnePlus Nord n'a pas de classification IP, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas protégé contre certains éléments extérieurs, mais simplement que le téléphone n'est pas officiellement certifié. Cela implique une certaine prudence de votre part vis-à-vis de votre smartphone, aussi abordable soit-il.

Nous aimerions que le OnePlus Nord obtienne enfin un indice IP officiel, et si possible IP68. Une norme qui le reconnaitra comme hermétique à la poussière et à quelques plongeons dans des surfaces d’eau de 2 mètres de profondeur (pendant 30 minutes environ).

2. Une autonomie revue à la hausse

Notre principal problème avec le OnePlus Nord réside dans la durée de vie de sa batterie. S’il peut tenir sur une journée entière d’utilisation sans recharge, nous avons constaté qu'il ne peut jamais aller au-delà.

Il est souhaitable que le OnePlus Nord 2 intègre une cellule de batterie plus volumineuse, ou au moins des optimisations logicielles.

3. Des caméras frontales plus petites

Le OnePlus Nord s’illustre comme l'un des rares smartphones abordables de 2020 à être équipé de plusieurs caméras frontales, et c’est encore un argument de vente implacable.

Cependant, ces deux objectifs avant prennent de la place et grignotent une partie de l'écran. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup d’espace pour les diverses icônes de notifications et d’alertes.

Si le OnePlus Nord 2 est équipé d'un dispositif photo double, nous aimerions qu'il utilise des lentilles plus petites ou qu'il soit mieux positionné pour occuper moins d'espace sur l'écran. OnePlus a déjà joué avec des caméras pop-up auparavant, et s'il y a deux caméras frontales, cela semble être un bon compromis.