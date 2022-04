Les meilleurs tapis de course 2022 : travaillez votre cardio à la maison

Nous avons essayé certains des appareils de fitness les plus populaires au monde, nous savons donc exactement ce que vous devez rechercher - et aussi ce qu'il faut éviter - en matière de tapis de course.

L'un des premiers éléments à considérer est de savoir si vous avez besoin ou non de cours d'entraînement. Un grand nombre des appareils les plus récents proposent des abonnements spéciaux, qui vous donnent accès à des séances d'entraînement dirigées par un instructeur. Ces modèles sont généralement assez chers et vous devrez payer un supplément pour l'adhésion.

À l'autre extrémité de l'échelle des prix, vous trouverez des modèles basiques qui n'offrent aucune forme d'interaction. L'écran se contente d'afficher des données simples comme la vitesse et les calories brûlées. Si vous êtes un coureur solitaire, ces appareils peuvent parfaitement répondre à vos besoins. Mais ceux qui apprécient l'atmosphère d'une classe d'entraînement où le cœur bat la chamade risquent de regretter les séances d'entraînement virtuelles.

Vous devrez également vous demander s'il vous faut une machine avec des options d'inclinaison, si vous souhaitez reproduire la course en côte. Certains appareils sont également équipés de ventilateurs intégrés pour vous garder au frais, ainsi que de sangles de fréquence cardiaque pour surveiller votre pouls.

Nous avons décrit les différentes caractéristiques de chacun des tapis de course ci-dessous et expliqué pourquoi ils ont été retenus. Si vous recherchez un tapis de course principalement utilisé pour la marche, jetez un coup d'œil à notre tour d'horizon des meilleurs tapis de course de bureau.

Quel tapis de course acheter en 2022 ?

(Image credit: NordicTrack)

1. NordicTrack Commercial 2950 Le meilleur tapis de course pour les sportifs consciencieux Caractéristiques techniques Dimensions: 201 x 99 x 170 cm Poids: 152 kilos Surface de course: 56 x 152 cm Poids maximal supporté: 136 kilos Taille et type d'écran: Écran tactile HD de 22 pouces Vitesse: 0-22 km/h Inclinaison: -6-15% Autres caractéristiques: Connectivité Bluetooth, deux haut-parleurs de 3 pouces, deux ventilateurs AutoBreeze, rembourrage Runners Flex, abonnement de 30 jours à iFit Family, ceinture cardiaque sans fil gratuite Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Machine robuste et bien conçue + Vaste plage d'inclinaison + Moteur puissant + Écran tactile convivial Pourquoi attendre - Encombrant - Coûteux - Nécessite un abonnement iFit Live

Le NordicTrack 2950 est un tapis de course haut de gamme, doté d'un excellent design et d'une vaste gamme de fonctions pour satisfaire à la fois les débutants et les coureurs assidus. Oui, il est grand, mais si vous avez l'espace nécessaire, vous ne regretterez pas d'avoir investi dans ce tapis de course de qualité professionnelle.

Si vous êtes un adepte de l'entraînement par intervalles, vous adorerez la plage d'inclinaison de -6 à 14 %, alimentée en douceur par le moteur de 4,25 chevaux, puissant et silencieux. Le NordicTrack 2950 est également doté de sérieux amortisseurs (coussins Runners Flex), ce qui le rend agréable et élastique pour la course à pied et ménage les articulations.

L'écran tactile HD de 22 pouces est l'un des éléments les plus attrayants, avec ses graphismes nets, ses commandes intuitives et le formidable contenu en ligne via l'application iFit (30 jours d'essai gratuit à l'achat). Ces séances d'entraînement sont énergiques, instructives et amusantes, et vous ne serez jamais à court de celles à essayer, avec plus de 16 000 sessions à la demande dans leur bibliothèque. Si vous ne souhaitez pas vous abonner à iFit à la fin de votre période d'essai, l'appareil propose également 40 programmes prédéfinis.

Il a tout ce que vous attendez d'un tapis de course haut de gamme et plus encore. Si vous avez l'espace et le budget nécessaires, le NordicTrack 2950 pourrait bien être le meilleur tapis de course à votre disposition.

(Image credit: Peloton)

2. Peloton Tread Le meilleur tapis de course avec coach virtuel Caractéristiques techniques Dimensions: 182,9 x 92,7 x 184,2 cm Poids: 132 kilos Surface de course: 48 x 150 cm Poids maximal supporté: 136 kilos Taille et type d'écran: Écran tactile HD 1080p de 23,8 pouces Vitesse: 0-20 km/h Inclinaison: 0-12,5% Autres caractéristiques: Connectivité Bluetooth 5.0, verrouillage, stockage flash interne de 16 Go, haut-parleurs stéréo avant, canal 2.2 avec woofers arrière, point de charge USB-C, prise casque 3,5 mm. Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Bien conçu + Cours virtuels avancés + Écran tactile HD Pourquoi attendre - Coûteux - Pas de ventilateur - Pas pliable

Le Peloton Tread est un tapis de course de haute technologie, riche en fonctionnalités, qui motive les coureurs grâce à sa vaste bibliothèque d'exercices en direct et à la demande. Son prix est élevé, mais sachez que vous payez pour le style autant que pour le contenu. Il s'agit non seulement d'un appareil au look sexy, mais aussi d'un tapis de course bien pensé et méticuleusement conçu, qui est intuitif et facile à utiliser.

Faites des courses guidées, de la musculation, du yoga, du HIIT et des étirements via l'application Peloton (39 euros par mois pour l'abonnement) ou essayez une promenade, une course ou une randonnée. Attention, l'intégralité du contenu proposé est en anglais.

L'un des principaux atouts du Tread est son design minimaliste et son écran tactile net, qui est essentiellement votre centre de contrôle. Presque tous les boutons sont cachés dans l'écran, et vous pouvez également régler l'inclinaison et la vitesse via la main courante gauche ou droite

Le Peloton Tread est également très silencieux et possède une bande bien rembourrée qui est élastique et sur laquelle il est facile de courir. Si vous disposez d'un budget suffisant, ce tapis de course est un excellent appareil pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de fitness en vous motivant à vous entraîner plus fort et plus vite.

(Image credit: ProForm)

3. ProForm Premier 900 Le meilleur tapis de course pour les randonneurs en montagne Caractéristiques techniques Dimensions: 186 x 92 x159 cm Poids: 88 kilos Surface de course: 51 x 140 cm Poids maximal supporté: 147 kilos Taille et type d'écran: Écran tactile couleur de 7 pouces Vitesse: 0-22 km/h Inclinaison: -3-12% Autres caractéristiques: Bluetooth, surveillance de la fréquence cardiaque sans fil, haut-parleurs, pliable, compatibilité avec l'application iFit et ventilateur à plusieurs vitesses. Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Moteur de 3,75 chevaux + Pliable + Bon rapport qualité-prix Pourquoi attendre - Pas de chargeur USB - Taille de la ceinture limitée - Accoudoirs relativement courts

Si vous recherchez un tapis de course d'un bon rapport qualité/prix et économique, avec tous les éléments de base, le ProForm 900 est un choix solide. Il est équipé d'un petit écran tactile couleur de 7 pouces, d'un ventilateur à 2 vitesses pour vous garder au frais et d'un moteur silencieux mais puissant, qui permet une transition en douceur entre les différentes inclinaisons de -3% à 12%.

C'est là que ce tapis de course prend tout son sens : si vous êtes un adepte de l'entraînement par intervalles et des montées de côtes, vous allez adorer cette machine. Avec une inclinaison aussi élevée, vous pouvez presque utiliser le ProForm 900 comme un Stairmaster, en marchant d'un bon pas pour faire travailler vos quadriceps, vos fessiers et vos ischio-jambiers.

ProForm travaille avec iFit pour ses cours virtuels, et cette application regorge d'entraînements et de défis à essayer, en direct ou à la demande (abonnement nécessaire). Bien que la taille de la ceinture du ProForm soit standard, les personnes de grande taille (plus d'1,80 m) préfèreront peut-être une bande de roulement plus longue pour se mettre dans leur foulée naturelle. Et l'absence de chargeur USB est un oubli, étant donné que nous sommes tous collés à nos appareils de nos jours. Mais pour son prix et son design, c'est un tapis de course impressionnant qui conviendra aux coureurs de tous niveaux.

(Image credit: Echelon)

4. Echelon Stride Le meilleur tapis de course pour les débutants Caractéristiques techniques Dimensions: 124,9 x 78,7 x 124,9 cm Poids: 70 kilos Surface de course: 45 x 135 cm Poids maximal supporté: 136 kilos Taille et type d'écran: Pas d'écran intégré Vitesse: 0-19 km/h Inclinaison: 10% Autres caractéristiques: Bluetooth, mécanisme de pliage automatique, deux porte-bouteilles d'eau, port USB, support pour tablette, moniteurs de pouls, 8 séances d'entraînement prédéfinies, compatible iFit. Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Design minimaliste + Pliable + Compatible avec diverses applications Pourquoi attendre - Moteur faible de 1,75 CV - Courroie de roulement plus courte - Pas d'écran intégré

L'Echelon Stride est idéal pour les technophobes avec son design minimaliste et son interface simple. Vous pouvez facilement modifier l'inclinaison sur la main courante gauche, tandis que la droite ajuste votre vitesse. Il est également portable et possède un mécanisme de pliage automatique, ce qui permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.

C'est un excellent choix pour les personnes qui aiment marcher sur une forte pente ou faire un long jogging, mais en raison de la faiblesse du moteur de 1,75 CV et de la limite de vitesse de 19 km/h, les coureurs plus expérimentés pourraient trouver ce tapis roulant un peu limité.

Il est très confortable de marcher ou de courir sur l'Echelon Stride, mais les personnes particulièrement lourdes ou grandes risquent de s'y sentir à l'étroit, car les mains courantes ne sont pas très larges et la plate-forme n'est pas très longue. Ce n'est toutefois pas un problème pour la plupart des utilisateurs. Pour suivre des cours virtuels dispensés par des instructeurs enthousiastes, vous devrez vous inscrire à l'application Echelon Fit (abonnement requis). Mais vous pouvez l'utiliser comme un tapis de course autonome si vous ne voulez pas payer ce supplément de 29,99 € par mois.

Nos conseils d'achat

(Image credit: Getty Images)

Choisir le meilleur tapis de course peut être un peu difficile, mais si vous savez ce qu'il faut rechercher, c'est déjà la moitié de la bataille. Tout d'abord, quel est votre budget ? Et de quel espace disposez-vous pour accueillir la machine ? Vous devrez également penser aux niveaux de bruit, surtout si vous vivez en colocation ou si vous avez des voisins à proximité.

Lorsqu'il s'agit de choisir un tapis de course, recherchez un moteur d'une puissance minimale de 1,5 chevaux. Si vous êtes un coureur régulier, optez pour une puissance de 2,5-3,0 chevaux, soit la même puissance qu'un appareil de qualité pour salle de sport. Les personnes plus corpulentes auront également besoin d'un moteur plus puissant.

Si vous aimez courir, recherchez une surface de course d'au moins 45 x 122 cm. Si vous mesurez plus de 1,80 m, il vous faudra au moins 132 cm pour marcher et 137 cm pour courir.

Vous pouvez économiser de l'argent - et de l'espace - en investissant dans l'un des meilleurs tapis de course de bureau. Ils sont généralement plus petits, se replient et peuvent se glisser sous les bureaux ou les tables, ce qui vous permet de transformer votre journée de travail en séance d'entraînement. Ils sont parfaits pour la marche et le jogging peu intensif.

Les tapis de course moins chers sont souvent dépourvus d'écran et de cours en ligne. Si vous aimez les exercices en groupe ou si vous avez besoin d'une motivation supplémentaire pour ne pas vous ennuyer, il vaut mieux opter pour un tapis de course qui propose beaucoup de contenu virtuel (abonnement requis), comme ProForm, qui utilise l'application iFit.