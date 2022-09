L'iPhone 14 est-il étanche ?

La série iPhone 14 - comprenant aussi l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max - a finalement été présentée officiellement par Apple, et comme vous pouvez vous y attendre de la part des iPhones les plus avancés de tous les temps, ils affichent un prix à la hauteur.

Que vous dépensiez 1 019 € pour le modèle le plus basique, ou 2 129 € pour le Pro Max livré avec 1 To de stockage, vous réaliserez un investissement conséquent… que vous voudrez probablement protéger.

Dans cette optique, vous vous demandez peut-être si les iPhones 14 sont étanches, et si oui, à quel niveau. Rassurez-vous : ils se veulent parés pour résister à toute éclaboussure, et un peu plus encore.

Votre iPhone a pris l’eau - que faire ?

Oui, les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont tous étanches. Ils sont classés IP68 selon la norme IEC 60529.

Cela signifie qu'ils peuvent être immergés à une profondeur maximale de six mètres pendant une demi-heure. Cette certification signifie également que tous ces smartphones résistent à la poussière.

Un point qui a souvent été controversé ces dernières années. L'iPhone 7 a été le premier iPhone à offrir une protection semi-étanche, mais au début de l'année 2022, un procès contre la société a suggéré que les affirmations marketing d'Apple se révélaient "fausses et trompeuses", concernant l'étanchéité de l'iPhone.

Les plaignants ont affirmé que leurs téléphones avaient été endommagés par un "contact liquide", et ce malgré l'accréditation IP68 susmentionnée. Le juge a estimé que les plaignants n'étaient pas en mesure de démontrer que les dommages avaient été causés de cette manière, cependant.

En 2020, un tribunal italien a condamné Apple à une amende de 12 millions de dollars pour ne pas avoir précisé que ses tests d'étanchéité avaient été effectués dans des situations très spécifiques - sans prendre en compte des scénarii tels que la chute d'un téléphone dans un lac pendant une partie de pêche, ou la manipulation de l'appareil mobile par un enfant aux mains mouillées.

Apple réparera-t-elle les appareils présentant des indications de "contact liquide" ?

La garantie d'Apple ne couvre pas les dommages causés par un liquide, donc si vous êtes susceptible de nager à plus de six mètres de profondeur pendant plus d'une demi-heure, il est préférable de garder votre iPhone dans un endroit sec.

En fait, le seul moyen pour Apple de procéder à la réparation d’un iPhone endommagé par un liquide est que son propriétaire dispose de la protection AppleCare+.

Il s'agit d'une assurance payante optionnelle disponible lors de la première acquisition de votre iPhone pour 12,49 € par mois (ou 15,49 € mensuels si vous souhaitez tout dédommagement après vol ou perte de votre iPhone).

La couverture AppleCare+ permet deux réparations ou remplacements pour dommages accidentels au cours d'une même année. Les dégâts causés par l'eau (ou tout autre liquide) devraient être couverts par l'une de ces deux garanties - vous pouvez apporter votre téléphone dans un Apple Store et obtenir un nouvel appareil pour un coût standard.