FIFA 21 : comment gérer le mode carrière à la perfection ?

Une autre année, une autre édition FIFA, et avec elles pas mal de changements mineurs apportés au gameplay. Le nouveau mode Carrière de FIFA 21, notamment, a pris en compte la plupart des critiques remontés par les joueurs les plus fidèles de la licence, depuis plusieurs opus maintenant. Tant et si bien que ces mêmes fans peuvent s’avérer un tantinet perdus sur cette option revue et corrigée, qu’est la carrière du manager et son évolution dans FIFA 21.

Pour vous familiariser avec ce dernier, nous avons collecté les cinq clés les plus importantes du mode Carrière de FIFA 21. Cinq points qu’il faut impérativement respecter pour ravir la réputation d’un Arsène Wenger ou d’un José Mourinho et devenir le manager le plus respecté de la planète. Suivez les conseils ci-dessous à la lettre et vous prendrez beaucoup plus facilement en main vos feuilles de match, le développement personnel de vos joueurs, le mercato. Ce, afin de bâtir votre équipe ultime et dominer la ligue de votre choix.

N’hésitez pas à intervenir au cours des matchs

Une nouvelle fonctionnalité de FIFA 21 vous permet de passer du mode joueur au mode manager tout au long des 90 minutes d’un match - si vous avez activé le mode Carrière de FIFA 21.

Le jeu vous demandera dès lors de prendre le contrôle managérial lorsque vous obtiendrez / subirez un coup franc ou un penalty. A ce moment précis, vous avez la possibilité de modifier la stratégie globale de l’équipe, modifier la position des joueurs et, surtout, surveiller une attaque potentiellement meurtrière du camp adverse… pour mieux la déjouer. Si vous intervenez au bon moment, vous pourrez transformer l’essai et faire basculer le match en votre faveur. Choisissez bien vos batailles !

Signez les jeunes espoirs présentant des statistiques solides

Vous passerez automatiquement en mode manager pendant la période des transferts (le mercato). Ce qui signifie que vous devez immédiatement commencer à rechercher, avec vos agents, les meilleurs joueurs pour étoffer votre équipe. Les jeunes joueurs constituent de bonnes perspectives pour l'avenir de votre club, et vous pouvez les former aisément pour les modeler en futurs superstars du ballon rond.

Si vous ne cherchez pas à faire du repérage et que vous souhaitez uniquement vous entourer de joueurs de haut niveau, utilisez la base de données des 1000 meilleures notes d'EA pour filtrer les numéros les moins investis et trouver essentiellement ceux dont vous avez besoin. Depuis le bureau central de votre équipe, vous pouvez également modifier la position d’un joueur depuis son menu de développement. Une astuce pratique pour changer, par exemple, un défenseur un peu trop offensif en milieu de terrain prometteur.

(Image credit: EA)

Les mots font mal !

Parmi les nouveautés du mode Carrière de FIFA 21, vous aurez droit à des points presse en personne et à des conférences avant et après chaque match. Vos joueurs vous enverront également des SMS après une rencontre pour échanger avec vous sur leurs performances ou du fait qu'ils sont restés trop longtemps sur le banc des remplaçants.

Il peut être tentant de se contenter d'enfoncer le bouton « Passer » et d’ignorer tous ces interlocuteurs stressants, mais nous vous le déconseillons. En agissant ainsi, vos joueurs risquent de perdre rapidement leur moral et commencer à chercher des portes de sortie. Faites également attention à vos interventions médiatiques, elles pèsent dans l’engagement de vos supporters, de votre équipe et dans la progression de votre réputation.

Ne zappez pas (trop) les séances d'entraînement

Vous pouvez appuyer sur R3 pour simuler une avance rapide des sessions d'entraînement, pour mieux atteindre le jour du match - plus intéressant. Mais celles-ci sont tout de même utiles pour faire évoluer la cohésion du collectif. Si vous jouez avec des paramètres de difficulté plus élevés et que vous voulez que vos onze joueurs soient à l'aise sur le terrain, commencez à jouer une ou deux séances par semaine pour affiner leur jeu.

Soyez ferme mais juste dans les négociations

Si vous voulez acheter un nouveau joueur, vous devrez généralement vous rendre à un dîner ou vous retrouver dans un appartement de luxe pour le convaincre. Une fois qu'il a été repéré, prenez le prix réclamé comme base et envisagez d'y ajouter quelques millions si vous avez pour but qu'il vous prenne au sérieux.

Il en va de même pour les salaires : étudiez bien le CV du joueur ainsi que le prestige de son club de départ, puis réfléchissez aux possibilités que vous lui offrez dans votre propre équipe. Adaptez la proposition en conséquence.

Pour les contrats, vous pouvez généralement obtenir une année supplémentaire sur la durée qu'ils vous offrent. N'oubliez pas non plus de prévoir une solide prime à la signature... cela semble facultatif mais c'est au contraire primordial : offrez une prime à tout joueur pour sa venue dans votre club, prime qui grossira après quelques matchs réussis ou selon le nombre de buts marqués / arrêtés. Bon à savoir : vous pouvez réitérer une négociation si l’un de vos talents chassés refuse l’offre en cours.