FIFA 21: date de sortie, bande annonce, et tout ce qu'il faut savoir sur le futur jeu EA

FIFA 21 arrive cette année. Mais les fans sont inquiets. Les effets de la pandémie mondiale perturbent en effet autant le calendrier sportif que le planning des prochaines sorties de jeux vidéo. La question se pose donc : le lancement de FIFA 2021 sera-t-il retardé à cause du Coronavirus ? La réponse est catégorique : non.

EA a confirmé que FIFA 21 et Madden 21 sont tous deux en bonne voie pour envahir nos consoles et PC dès le 9 octobre 2020, plus ou moins à la même période que les éditions précédentes. La première bande annonce de FIFA 21 a également été révélée lors du Live EA Play du 18 juin.

L’éditeur est déterminé à ne pas laisser s’éclipser sa « poule aux ballons d’or », FIFA 20 venant tout juste de recenser 25 millions de joueurs uniques. A FIFA 21 de dépasser son aîné, avec plus de photoréalisme, de nouvelles fonctionnalités addictives, ainsi qu’un mode carrière revu et corrigé. Tout en conservant le gameplay renforcé - notamment avec l’ajout de techniques défensives plus complètes - et une bande son des plus grisantes.

Que savons-nous de FIFA 21 à l’heure actuelle ? Nous avons collecté toutes les informations disponibles sur la simulation sportive la plus attendue de l’année. Quels défis la licence doit-elle encore relever ? FIFA 21 sera-t-il disponible sur toutes les consoles ? Et comment cette prochaine édition peut-elle se réinventer pour marquer la distance avec son rival historique : PES ?

Les premières infos sur FIFA 21

Qu'est-ce que c'est ? La dernière édition de la franchise FIFA développée par EA Sports

La dernière édition de la franchise FIFA développée par EA Sports Sur quels supports pourrai-je y jouer ? PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 et Xbox Series X

PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 et Xbox Series X Quand pourrai-je y jouer ? Dès le 9 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Les dates de sortie sur consoles next-gen et Google Stadia n'ont pas encore été confirmées. L'accès anticipé au jeu est accordé aux gamers qui ont précommandé les versions Champion ou Ultimate du jeu.

La confirmation d’EA est toute récente : oui, FIFA 21 ne dérogera pas au calendrier de sortie des éditions précédentes. Le nouvel épisode devrait ainsi sortir en versions physique et dématérialisée, le 9 octobre 2020 - et ce malgré l'impact du coronavirus. Le jeu sera lancé sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 9 octobre 2020.

FIFA 20 a été révélé en juin et lancé le 27 septembre 2019, tandis que FIFA 19 émulait nos machines dès le 28 septembre 2018. C'est donc avec un peu plus d'une semaine de retard que la nouvelle édition nous parviendra.

Les versions PS5 et Xbox Series X arriveront plus tard dans l'année, reste à attendre les dates de lancement officielles de ces consoles.

Les gamers qui précommandent les éditions Champions ou Ultimate du jeu bénéficieront prochainement d’un accès anticipé.

FIFA 21 : voir la bande annonce spécial PS5 et Xbox Series X

Electronic Arts a mis en ligne la première bande annonce de FIFA 21 le 18 juin dernier. Nous pouvons apprécier les premières images du jeu conçu pour la nouvelle génération de consoles Sony et Microsoft. Selon EA, l’avantage reviendrait à l’édition PS5 : « la nouvelle manette DualSense offrira un retour haptique riche et réactif sur la version PS5, de quoi approfondir l'expérience de jeu en vous permettant de ressentir le rythme du match entre vos mains ».

Depuis, quelques focus vidéo sur le gameplay, le mode carrière et les packs FUT 21 ont également été dévoilés.

Quelques photos de FIFA 2021 sur PS5 et Xbox Series X

En plus de la bande annonce, EA a mis à disposition plusieurs captures d’écran de FIFA 21. Voici donc à quoi pourrait ressembler le futur opus sur PS5 et Xbox Series X.

FIFA 21 vs Covid-19

EA Games est dans une position sans précédent cette année. Jamais dans l'histoire de la franchise FIFA, nous n’avons connu de report potentiel. Néanmoins, la progression de l’épidémie de coronavirus a entraîné la suspension de toutes les ligues et de tous les championnats de football sur la saison 2019-2020.

Les jeux FIFA reposant sur ce cycle saisonnier, avec un respect drastique du calendrier mais aussi des transferts de joueurs et de staffs techniques, la fenêtre de développement de FIFA 21 a été fortement perturbée. La prochaine édition deviendrait-elle la moins réaliste ayant jamais existée ?

Pour l’éditeur, la situation est moins préoccupante qu’elle n’en a l’air. Lors des différentes reprises de tournois en Europe et dans le monde, il suffira de télécharger des patchs additionnels pour mieux coller à la réalité du terrain et adopter les changements les plus récents.

Qu'en est-il de l'Euro 2020, désormais reporté à 2021 ? Idem, la compétition des nations européennes devrait parvenir aux joueurs sous la forme d'une extension téléchargeable, en temps et en heure. A noter que la licence Euro 2020 a été remportée cette année par Konami et la franchise Pro Evolution Soccer. Ce concurrent direct la conservera-t-il en 2021 ? Ou EA aura-t-il l'occasion de la récupérer ? C’est un match dans le match qui se prépare.

FIFA 21 sera-t-il multiplateforme ?

Comme la PS5 tout comme la Xbox X nous parviendraient probablement entre octobre et décembre 2020, FIFA 21 sortira d'abord sur PS4 et Xbox One.

Toutefois si vous avez acheté le jeu sur la génération de consoles précédentes, Sony et Microsoft vous permettront de télécharger FIFA 21 gratuitement sur PS5 et Xbox One Series X. Une belle opération.

Rien n’interdit non plus EA de développer une édition spéciale pour les consoles next-gen. Souvenons-nous qu’au moment du lancement de la Xbox 360, un jeu exclusif FIFA avait été distribué exclusivement pour la console Microsoft, FIFA 06 : Road to the World Cup. Qui sait, nous aurons peut-être un spin-off FIFA: Euro 2021 sur PS5 et Xbox Series X ?

FIFA 21 sortira-t-il sur Google Stadia et Steam ?

FIFA 21 arrivera sur Google Stadia mais pour le moment, l’éditeur n'a pas de date de sortie exacte. Cette dernière sera révélée plus tardivement dans l'année.

EA a confirmé également que les joueurs pourront précommander et jouer à FIFA 21 via Steam et sa plateforme maison Origins. Au grand dam de nombreux joueurs PC, il a également été révélé que la version disponible ici sera la même que celle fournie sur PS4 et Xbox One. Nous aurions préféré récupérer celle plus poussée des consoles nouvelle génération.

Que propose le Mode Carrière de FIFA 21 ?

Le mode carrière de FIFA 20 a fait l'objet de multiples critiques. EA a promis des changements drastiques sur l’édition FIFA 21. Une présentation complète du jeu interviendra en août, mais pour faire patienter les fans, le studio a détaillé 8 points-clés sur le futur Mode Carrière.

Il se concentrera désormais sur le côté gestion, permettant aux joueurs de vivre leur match en direct tout en leur donnant la possibilité d’en sortir, pour faire un point sur les statistiques et prendre les meilleures décisions tactiques.

EA mentionne également un système de croissance amélioré qui permettra au joueur de mieux contrôler l’évolution de leurs footballeurs et de les former à de nouveaux postes, afin de combler les lacunes de l’équipe.

Le nouveau système d’entraînement actif donnera la possibilité aux joueurs d’éviter fautes et mauvaises actions sur le terrain, et de privilégier le beau jeu. Il existe aussi un nouveau système de gestion des activités qui permet aux joueurs d'avoir plus de contrôle tactique, en choisissant quand les footballeurs s'entraîneront et quand ils se reposeront. Pour améliorer et équilibrer le moral de l’équipe mais aussi son acuité et sa forme physique.

L'IA de l'adversaire reçoit un coup de pouce et, selon EA, elle possédera un sens de la stratégie accru en matière d'attaque et de défense. Il devrait donc y avoir plus de challenge pendant chaque match.

Le recrutement des footballeurs évolue aussi, avec des offres de prêt/achat, des frais de transferts, et des propositions d’échanges initiées par l’IA.

Enfin, nous obtiendrons de nouvelles options de configuration initiale. Avec celles-ci, les joueurs pourront personnaliser leur mode carrière et choisir s'ils veulent une expérience plus ou moins réaliste (comme la gestion des transferts et des finances du club). Nous aurons certainement plus de détails à ce sujet en août.

Quelles sont les offres de précommandes disponibles et leurs contenus ?

FIFA 21 est maintenant disponible en précommande sur PS4, Xbox One et PC. Et, comme toujours, vous disposez de contenus bonus en fonction de l’édition du jeu achetée. Vous trouverez ci-dessous les trois versions accessibles.

FIFA 21 Edition Standard

Jusqu’à 3 packs FUT 21 Or rares (1 par semaine pendant 3 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

FIFA 21 Edition Champions



3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

Jusqu’à 12 packs FUT 21 Or rares (1 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale



FIFA 21 Édition Ultimate (disponible jusqu’au 14 août)

OFFRE À DURÉE LIMITÉE : élément FUT 21 À surveiller non-échangeable

3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

Jusqu’à 24 packs FUT 21 Or rares (2 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

FIFA 21 : ce que nous voulons voir

FIFA 20 est l'une des meilleures simulations sportives de tous les temps. Et probablement la licence la plus fidèle du milieu footballistique. EA parvient à conserver la modernité de sa franchise mythique, grâce à des mises à jour toujours dignes d’intérêt car suivant les améliorations matérielles, année après année. Voici cinq points majeurs sur lesquels nous attendons clairement FIFA 21.

Plus de matchs de rue

Nous avons adoré la mise à jour Volta. Mais nous nous remémorons aussi l’incroyable plaisir que nous avons ressenti sur FIFA Street et nous serions reconnaissants à EA de réitérer l’expérience. L'ajout d’un mode football de rue apporterait une touche de réalisme supplémentaire à FIFA 21, et donc plus d’intérêt pour le joueur, au-delà de saisons pros parfois routinières.

Optimiser le mode carrière

C’est une des demandes les plus récurrentes des fans de FIFA. Si le mode carrière s’est grandement peaufiné au cours des dernières éditions, il demeure encore quelques lacunes, notamment sur les systèmes de tactique et sur la redondance des stats joueurs d’une édition à l’autre. FIFA 21 doit nous surprendre sur ce point précis.

Une vraie mise à jour graphique

Il devient compliqué d’observer de réelles différences visuelles d’un jeu FIFA au suivant, depuis maintenant six ans. Maintenant qu’une nouvelle génération de consoles s’apprête à gagner nos salons, nous allons apprécier une amélioration graphique et audio fulgurante avec la prise en charge du ray-tracing, un son de plus en plus immersif et des vitesses de chargement plus rapides grâce à l’intégration de puissants SSD. FIFA 21 profitera certainement de tout cela.

Un verrouillage des accords de licence

Il serait bon de voir FIFA reprendre ses accords de licence afin que nous n'ayons pas à perdre la Juventus au profit de PES, ou des stades exclusifs comme le Camp Nou qui avait disparu dans FIFA 20. Conserver l'Ultimate Team est également un enjeu prioritaire pour les fans, alors que le pack doit subir de nombreuses commissions juridiques pour perdurer au sein des nouvelles éditions. Rendre de même ces packs importants moins chers permettrait à EA de gagner des points indispensables pour étendre sa communauté mondiale. Et puis il y a l’ajout de l’arbitrage vidéo. Est-il nécessaire ou sera-t-il la cause de zizanies inutiles entre joueurs ? Reste que pour devenir le jeu de foot le plus réaliste, cette inclusion s’impose d’elle-même.