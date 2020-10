FIFA 21 Ultimate Team : comment créer rapidement une équipe parfaite ?

Dans ce guide, nous allons nous pencher sur les nouvelles options déployées en 2020 et mettre en avant ce que vous pouvez entreprendre désormais pour maximiser votre succès. Ce dès les premières semaines d'Ultimate Team, alors que le marché des transferts est déstabilisé et que les joueurs affluent vers les managers les plus réactifs. Voici donc cinq conseils pour obtenir les meilleures vedettes du championnat en devenir, en quelques heures à peine.

FIFA Ultimate Team (FUT) est l'un des modes de jeu les plus tristement célèbres de la franchise. La faute à un trop plein de micro-transactions qui ont fini par détériorer la réputation de FIFA, édition après édition. Cependant, aujourd’hui encore, FUT réunit des millions de fans de football désireux de bâtir et de consolider leur équipe de fantasy football.

Dans FIFA 21, FUT prend une place de premier ordre et il convient de maîtriser le mode rapidement, si vous souhaitez avancer dans le jeu. FUT 21 corrige tout de même beaucoup d’erreurs issus des versions précédentes, et il est beaucoup plus simple de monter son équipe et de s’assurer de son évolution constante, sans se ruiner.

Obtenez les meilleures Xbox Series X offres avant tout le monde ! Nous vous enverrons les conditions de pré-commande et les meilleures Xbox Series X offres dès qu'elles seront disponibles. Me le rappeler Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via Techradar et d'autres marques Future. Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via d'autres sources. Pas de spam, c'est promis. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et nous ne partagerons jamais vos coordonnées sans votre permission.

La forme physique n'a plus d'importance

Réjouissez-vous, chers fans de l'Ultimate Team ! Vous n'aurez plus à gaspiller de l'argent sur des cartes de fitness pour revitaliser vos joueurs après de nombreux matchs. Cette disparition signifie également que vous disposerez de plus d'objets utiles dans vos packs.

Chaque match commence avec tous vos joueurs gonflés à bloc, avec 10 points de fitness. Il ne vous reste plus qu’à maintenir un bon niveau de chimie et de fidélité pour chacun d’entre eux. Les items propres, permettant de faire évoluer les statistiques d'entraînement, ont également été supprimés. Ils ont été remplacés par des éléments de customisation de votre stade. Dont vous pouvez aisément vous passer.

Débloquez des récompenses indispensables grâce à vos amis

L’Ultimate Team de FIFA 21 propose des fonctions coopératives étoffées, vous permettant de charger rapidement une partie démarrée avec des amis en tapant sur R2/RT mais aussi d’inviter ces derniers dans un hall spécifique. De là, vous pouvez lancer vos propres championnats, ligues ou matchs amicaux en cercle restreint. Et débloquer des objectifs avec récompenses spéciales qui vous permettront d’évoluer à plusieurs dans les premières étapes du jeu. L’union fait la force.

Passez par le clash d’équipes pour trouver la bonne division

Cette année, vous n'avez pas non plus besoin de vous mesurer aux équipes qui sont cotées 90+, dès vos premières parties, si vous ne le souhaitez pas. Vous avez la possibilité d’utiliser le mode « Clash d’équipes » pour trouver la division qui correspond le mieux à votre niveau. L’IA cherchera alors les adversaires qui vous ressemblent le plus et la stratégie ainsi que vos capacités de gestion feront le reste. Une fonctionnalité intéressante qui vous évite de perdre tout votre budget au démarrage, les anciennes éditions ayant la fâcheuse tendance de vous pousser à acheter les joueurs les plus puissants dès le départ.

(Image credit: EA)

Relevez les défis de construction des équipes pendant les temps morts de la saison

Les défis de construction des équipes se veulent l’ajout le plus amusant d'Ultimate Team. Il s'agit essentiellement de puzzles dans lesquels vous devez constituer des équipes fluides avec certains critères définis. Histoire de tester pleinement vos capacités de manager. Surtout, si vous les emportez, vous pourrez récupérer de meilleurs joueurs et des packs plus solides. Mais ne passez pas tout votre temps sur ces challenges non plus, la compétition vous attend !

Téléchargez l'application mobile ou dirigez-vous vers l'application web pour exécuter ces défis. Privilégiez les temps d’arrêt de la saison pour vous y abandonner. Dans certains cas, l'application est encore plus intuitive sur mobile, vous aurez donc plus de chances de repartir avec de bonnes cartes via votre smartphone.

Surveillez vos objectifs

Et bien sûr, il est toujours utile de vérifier l’évolution de ses objectifs entre chaque match, pour savoir comment vous pouvez adapter vos tactiques de jeu et combien de points XP il vous reste à récupérer. Essayez tous les modes de jeu, dès vos premières parties, pour remplir un bon nombre de critères. Puis continuez à monitorer votre progression au cours de la saison, pour ne pas passer à côté de quelques packs gratuits.