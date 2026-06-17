Microsoft lance ses nouveaux Surface Pro et Surface Laptop avec des gains graphiques massifs… mais les prix s’envolent

Microsoft lance de nouveaux Surface Pro et Surface Laptop

Ils reposent sur le processeur Snapdragon X2

L’écran OLED fait son retour sur le Surface Pro, mais les prix restent élevés, même en entrée de gamme

Microsoft a dévoilé de nouveaux Surface Pro et Surface Laptop équipés du processeur Snapdragon X2 de Qualcomm.

On découvre un Surface Pro de 13 pouces, ainsi que de nouveaux Surface Laptop en 13,8 pouces et 15 pouces. Tous reposent sur une architecture Arm avec le Snapdragon X2, décliné en versions X2 Plus (10 cœurs) et X2 Elite (12 cœurs).

Ces modèles grand public arrivent un mois après la présentation de versions destinées aux entreprises.

Le nouveau Surface Laptop affiche, selon Microsoft, des performances graphiques jusqu’à 58 % supérieures à la génération précédente.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 20 heures pour le modèle 13,8 pouces, et jusqu’à 19 heures pour la version 15 pouces, en lecture vidéo locale.

Le Surface Laptop est disponible dès aujourd’hui en coloris platine, noir et dune. Le modèle 13,8 pouces propose en plus une nouvelle teinte, jade. En France, le prix débute à 1 669 € TTC pour une configuration avec Snapdragon X Plus, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les versions équipées du Snapdragon X Elite démarrent à 1 869 € TTC.

Selon les marchés, certaines configurations d’entrée de gamme pourraient proposer un stockage de 256 Go.

(Image credit: Microsoft)

Concernant le Surface Pro 13 pouces, l’évolution porte également sur les performances graphiques grâce au Snapdragon X2, avec un gain annoncé de 53 % par rapport à la génération précédente. L’autonomie atteint jusqu’à 15,5 heures selon les tests internes de Microsoft, toujours en lecture vidéo locale.

Le Surface Pro 13 pouces est proposé en coloris platine, noir et dune. Ce modèle hybride conserve un positionnement premium, avec des configurations de base incluant 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au-delà de la mise à jour des puces, un autre changement notable concerne l’écran. Microsoft réintroduit une option OLED sur le Surface Pro, en complément du LCD standard.

L’OLED offre des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, ainsi qu’un pic de luminosité HDR supérieur, atteignant 900 nits contre 600 nits pour l’écran LCD.

Plus rapide, mais toujours aussi cher

(Image credit: Microsoft)

Les améliorations apportées par les puces Snapdragon X2 se traduisent par un gain de performances net sur cette nouvelle génération de Surface. Sur le plan technique, l’évolution est cohérente.

En revanche, le positionnement tarifaire reste élevé. En France, un Surface Laptop débute désormais à 1 669 €, un niveau nettement supérieur à celui des générations précédentes.

Cette hausse s’inscrit dans une tendance plus large. Microsoft a récemment revu à la hausse les prix de l’ensemble de la gamme Surface.

Même attendues, ces augmentations restent marquées, et dépassent celles observées chez certains concurrents.

Un Surface Laptop à partir de 1 669 € reste difficile à justifier pour une partie des utilisateurs, même avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Surface Pro 13 pouces, lui aussi positionné sur le haut de gamme, ne fait pas exception. Le retour de l’OLED constitue un atout, mais ne suffit pas à compenser une perception de prix élevée.

Les appareils Surface ont globalement bénéficié d’un bon accueil ces dernières années. Toutefois, avec cette nouvelle génération et des tarifs en hausse, leur rapport qualité-prix apparaît plus discutable, notamment face à une concurrence de plus en plus agressive sur ce segment.