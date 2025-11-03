Apple a sous-estimé son propre MacBook Pro – et c’est une bonne nouvelle

Le SSD du MacBook Pro M5 est encore plus rapide que prévu

Apple annonçait des performances « jusqu’à deux fois supérieures » à celles du M4

En réalité, les vitesses de lecture dépassent largement ce chiffre, allant parfois jusqu’à tripler les performances selon les cas

Le MacBook Pro M5 embarque un SSD remarquablement rapide, et Apple semble même avoir sous-estimé ses capacités dans sa communication officielle.

Le site 9to5Mac a relevé que, malgré la promesse d’Apple d’un SSD « jusqu’à deux fois plus rapide » que celui du modèle M4, la chaîne YouTube Max Tech a mené une série de tests, notamment sur le stockage, avec des résultats particulièrement surprenants côté lecture.

En écriture, le MacBook Pro M5 (avec 512 Go) a atteint 6 068 Mo/s dans le test Blackmagic Disk Speed, contre 3 293 Mo/s pour le modèle M4. Cela représente un gain d’environ 1,85x, en ligne avec la promesse d’Apple (le « jusqu’à » désignant un scénario optimal).

Mais en lecture, le SSD du M5 a littéralement pulvérisé celui du M4, avec un score de 6 323 Mo/s contre 2 031 Mo/s. Ce qui signifie que, dans ce test, le nouveau modèle est plus de trois fois plus rapide.

M4 vs M5 MacBook Pro ULTRA Comparison - Holy SMOKES, Apple! - YouTube Watch On

En résumé, Apple a minimisé le bond de performances offert ici, notamment en lecture. Les tests menés dans les laboratoires de Future Labs – sur les versions 1 To de ces MacBook Pro, au lieu des modèles 512 Go – ont donné des résultats similaires.

Les vitesses d’écriture se sont révélées proches du double (environ 1,95x plus rapides sur le M5), tandis que les vitesses de lecture affichaient un gain d’environ 2,3x. Des performances qui dépassent tout de même les attentes fixées par Apple.

Qu’est-ce que cela change concrètement ?

(Image credit: Future)

Ce SSD représente un bond important par rapport à celui du MacBook Pro M4, et c’est un bel accomplissement pour Apple. Le gain de performance en lecture – c’est-à-dire pour extraire des données du disque, et non en copier dessus – est remarquable, avec jusqu’à trois fois plus de rapidité dans certains contextes (et au minimum, plus du double dans tous les cas).

Dans la pratique, une telle vitesse en lecture sera très utile dans l’un des cas d’usage soulignés par Apple lors de l’annonce du MacBook Pro : le chargement local de modèles d’intelligence artificielle. Cela signifie que l’utilisation d’un modèle IA directement sur la machine sera bien plus fluide sur le MacBook Pro M5 – un domaine dans lequel Apple mise de plus en plus, à l’instar de ses concurrents.

Mais ce gain ne concerne pas que l’IA. Toute tâche impliquant la lecture de fichiers lourds – par exemple, des vidéos haute résolution destinées au montage, ou d’énormes fichiers photo RAW – bénéficiera de cette vitesse accrue. Des opérations de chargement intensives s’en trouveront largement accélérées.

Au-delà de la puce M5, le nouveau MacBook Pro n’apporte pas énormément de nouveautés. Pourtant, il est étonnant qu’Apple n’ait pas davantage mis en avant cette amélioration notable des performances SSD dans sa communication.