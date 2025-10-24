AWS en panne, Internet déraille : les 9 bugs les plus absurdes

Si l’on utilise un smartphone ou que l’on est connecté à Internet, difficile de ne pas avoir remarqué que quelque chose clochait hier – une panne massive d’AWS a mis hors service des centaines de services reposant sur son infrastructure cloud, plongeant soudainement le monde numérique dans une étrange mollesse.

Les conséquences ont été graves et mondiales, touchant plus de 1 000 entreprises selon Downdetector. Mais quels ont été les incidents les plus étranges et les effets inattendus de la plus grosse panne d’Amazon Web Services depuis des années ?

Pour alléger un peu l’ambiance entre deux messages d’erreur ou un cauchemar DNS, voici un florilège des conséquences les plus insolites (majeures ou légères) de cette gigantesque crise informatique, la plus marquante depuis le crash mondial des ordinateurs professionnels provoqué par Crowdstrike en 2024…

1. Les propriétaires de lits intelligents ont été laissés dans l'embarras et l'inquiétude

(Image credit: Eight Sleep)

La panne d'AWS a causé une nuit blanche à de nombreux ingénieurs cloud et services informatiques, mais cela a également été le cas pour certains propriétaires de lits intelligents Eight Sleep.

Le « Pod » de la société (que vous pouvez acheter sous forme de matelas ou de lit complet avec sommier) est connecté à Internet afin de pouvoir suivre les données biométriques et contrôler sa température, mais cette fonctionnalité a très mal fonctionné pour de nombreux propriétaires.

Would be great if my bed wasn’t stuck in an inclined position due to an AWS outage. Cmon nowOctober 21, 2025

Certains ont signalé que leur lit était « bloqué en position inclinée » en raison de la panne d'AWS, tandis que d'autres, comme Alex Browne, l'un des premiers utilisateurs, ont déclaré qu'une « panne du backend signifie que je dors dans un sauna » (selon Dexerto).

Le PDG d'Eight Sleep, Matteo Franceschetti, a déclaré sur X que des modifications avaient été apportées pour éviter les pannes à l'origine de ces perturbations, l'entreprise « sécurisant actuellement votre expérience Pod contre les pannes ».

2. Des utilisateurs de Slack piégés dans des « Huddles » sans fin

(Image credit: Slack)

Parmi les expressions les plus savoureuses issues de cette panne AWS, figure celle de Slack : « Problèmes avec les huddles ». Cela ressemble à un titre d’album de The National, mais décrit en réalité un incident informatique affectant la fonction audio de la messagerie.

Comme l’a relevé The Verge, une mise à jour de statut publiée par Slack pendant l’interruption d’AWS indiquait : « Nous enquêtons actuellement sur un problème où certains utilisateurs restent bloqués dans un huddle après avoir tenté de le quitter ».

Être coincé dans un huddle n’a rien d’alarmant en soi… sauf quand il s’agit d’un appel audio avec un collègue dont on ne peut pas sortir.

Le souci n’est d’ailleurs toujours pas totalement résolu. Slack précise qu’il continue « de nettoyer les huddles dans un état défaillant ». Une chose est sûre : le jargon IT peut parfois devenir involontairement poétique.

3. La Premier League a perdu ses arbitres virtuels

The offside lines were drawn for the first time this season to rule out Thiago's second goal for Brentford ❌There is no Semi-Automated Offside Technology available today due to the AWS outage 👀 pic.twitter.com/7vxv6fZ3CEOctober 20, 2025

Même la Premier League n’a pas été épargnée. Pas de panne d’éclairage ni de crise des billets cette fois, mais la technologie de hors-jeu semi-automatisée a été mise hors service lors du match entre West Ham et Brentford lundi soir.

Résultat, comme l’a indiqué Sky Sports, les arbitres ont dû ressortir les bonnes vieilles règles et juger manuellement si le deuxième but de Brentford était hors-jeu. Décision prise : il l’était, ce qui a déclenché l’inévitable tollé en ligne.

Cette technologie est gérée par Genius Sports, qui a récemment transféré son infrastructure vers AWS, en principe gage de fiabilité. Malheureusement, cette semaine, AWS a marqué contre son camp.

4. Amazon.com s’est transformé en galerie de chiens

(Image credit: Amazon)

Voir la page d’accueil d’Amazon tomber en panne est rare. On sait désormais ce qui s’y affiche dans ce cas : des photos de chiens.

Lors du pic de la panne AWS, le site Amazon.com a été affecté, empêchant des milliers de clients d’accéder à l’historique de leurs commandes – et les confrontant à l’écran d’erreur illustré ci-dessus.

Pour une fois, ces messages d’erreur ont eu un certain charme. Amazon a affiché plusieurs photos de chiens, tous appartenant à des employés de l’entreprise.

Pas moins de 15 000 chiens sont enregistrés comme « collègues de bureau » dans les locaux d’Amazon. Et pour découvrir leur portrait en dehors des pannes, il existe une page dédiée : « Meet the dogs of Amazon ».

5. Les amateurs de Starbucks ont été échaudés

(Image credit: Starbucks)

On pourrait penser que le monde du café reste à l’abri des soucis DNS. Et pourtant : la panne AWS a perturbé le quotidien des fans de Starbucks, dont l’application mobile s’est retrouvée complètement hors service.

Résultat : certains ont dû commander leur boisson… en se déplaçant jusqu’au comptoir, comme au bon vieux temps.

The Starbucks app is down and now I have to go in and order like a peasant.October 20, 2025

L’incident n’a duré que quelques heures, bien moins que la privation prolongée de mèmes vécue par les utilisateurs de Snapchat.

D’autres ont partagé cette expérience autour d’un café, évoquant même sur Threads la formation de « cercles d’empathie ». Car cette panne d’internet méritait d’être vécue collectivement.

6. Les accros à Wordle et Duolingo ont failli se révolter

PSA: your streaks will be saved! thank you for your patience 💚🔥 #awsoutage pic.twitter.com/tYvfLwzikJOctober 20, 2025

Si certains doutaient encore de l’importance des jeux de mots en ligne, la panne AWS a montré à quel point ces passe-temps pouvaient devenir vitaux.

Les fans de Wordle ont paniqué à l’idée de perdre leur série quotidienne à cause de la panne. Hébergé par le New York Times, le jeu a été durement touché, laissant planer l’incertitude sur la possibilité de jouer avant minuit.

If you think YOU'RE having a bad Monday, the #AWS outage means my 210-day #Wordle streak has disappeared!October 20, 2025

Heureusement, la série de mots a été restaurée pour la majorité, sage décision : on imagine mal Halloween rivaliser avec la vision terrifiante d’une horde de joueurs de Wordle brandissant des fourches.

Autre communauté en alerte : les fans de Duolingo, certains menaçant de « faire émeute » si leur série était perdue. L’application a rapidement réagi sur X en rassurant tout le monde : « vos séries seront sauvegardées ». Ouf.

Reste une question : en cas d’apocalypse zombie, qui vaudrait mieux avoir à ses côtés ? Les fans de Wordle ou ceux de Duolingo ?

7. Des passagers d’avion ont perdu leurs sièges et check-ins

(Image credit: Getty Images / d3sign)

Dans un écho au chaos aérien provoqué par la panne Crowdstrike de 2024, celle d’AWS a semé la confusion chez de nombreux voyageurs.

Comme l’a rapporté CNBC, certains passagers des compagnies Delta et United ont vu leur réservation et leur siège disparaître, en plus de se heurter à des difficultés pour s’enregistrer.

Les systèmes d’United ayant été impactés, de longues files d’attente ont été observées dans plusieurs aéroports aux États-Unis.

Aucune perturbation majeure n’a été recensée, mais l’incident rappelle à quel point des services critiques reposent encore sur une poignée d’acteurs technologiques.

8. Même les examens scolaires ont été reportés

(Image credit: Canvas by Instructure)

Pour certains, cette panne est tombée à pic. De nombreux élèves et enseignants américains utilisent Canvas, une plateforme éducative en ligne qui centralise cours, devoirs et examens.

Touchée de plein fouet par la panne, Canvas est restée hors ligne pendant plus de 12 heures. Pour certains étudiants, c’était une bénédiction. Sur Reddit, on pouvait lire : « mes examens de mi-semestre sont inaccessibles » ou encore « je passe une super journée ».

Pour d’autres, ce fut plus angoissant, la panne bloquant l’accès à leurs révisions, sans promesse de délai supplémentaire.

Le service est à nouveau disponible, bien que son éditeur, Instructure, ait averti que certains utilisateurs pouvaient encore rencontrer des lenteurs ou des erreurs de chargement. De quoi rappeler à ceux qui ont connu les examens papier que l’école d’aujourd’hui fonctionne bien différemment.

9. Des virements bancaires se sont volatilisés

(Image credit: Venmo)

Parmi les impacts les plus sérieux, on trouve les problèmes rencontrés par certaines banques et applications de paiement mobile comme Venmo.

Des utilisateurs de Venmo n’ont pas pu envoyer ou recevoir de paiements, ce qui a provoqué un stress énorme, notamment chez ceux tentant de régler un mariage, par exemple.

Au Royaume-Uni, des établissements comme Lloyds ou Bank of Scotland ont également été touchés. La BBC rapporte le cas d’une personne ayant perdu 50 £ lors d’un transfert à son conjoint.

La banque a déclaré tenter de résoudre le problème « aussi vite que possible », ce qui n’avait rien de très rassurant. D’autres plateformes comme Coinbase (plus grande bourse de cryptomonnaie aux États-Unis) ou Robinhood ont aussi subi la panne. Un rappel brutal : la commodité financière moderne a un prix élevé lorsque les choses tournent mal.

Beaucoup ont réalisé qu’ils aimaient les « jours de neige numériques »

(Image credit: Shutterstock / Studio Romantic)

Cette panne AWS a été source de frustration pour beaucoup, avec des pertes estimées à 75 millions de dollars par heure selon Tenscope.

Mais pour ceux dont les tâches ne dépendaient pas directement du cloud d’Amazon, c’était une piqûre de rappel : vivre avec moins d’Internet, c’est parfois mieux. Et peut-être n’est-il pas indispensable d’organiser toute sa vie autour de ses applis préférées.

Sur Reddit, certains ont décrit ces interruptions comme des « jours de neige numériques », remarquant que « le réseau mobile s’est nettement amélioré » grâce à la baisse de charge, et se sentant « comme un paysan du XIXe siècle » sans carillons connectés ni applis.

Bien sûr, le retour à la normale n’a pas tardé. Mais cette panne a rappelé qu’il suffit parfois d’une erreur très basique pour faire vaciller notre monde hyperconnecté.