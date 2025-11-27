Ce drone 360 va faire passer DJI pour un jouet

Une nouvelle vidéo teaser dévoile la date de sortie officielle du drone Antigravity

Le prix et le contenu des packs restent encore confidentiels

Le A1 est un drone de moins de 250 g intégrant la technologie caméra d’Insta360

Pour celles et ceux qui attendaient avec impatience le Antigravity A1, il est temps de respirer. La marque vient de publier une courte vidéo teaser révélant la date de lancement de ce drone à 360°, et celle-ci approche à grands pas.

D’après cette vidéo, le A1 sera disponible à la commande dès le 4 décembre 2025. Aucune information n’a encore été donnée sur le prix ou les différentes versions proposées, mais il a été confirmé que l’achat du drone sera possible à cette date.

Tim Coleman, rédacteur spécialisé en caméras chez TechRadar, a eu l’occasion de piloter une version de pré-série du Antigravity A1 cet été. Il l’a qualifié de « drone le plus enthousiasmant depuis des années », évoquant un « potentiel énorme » grâce à une approche radicalement différente du vol et de la captation vidéo par rapport aux drones classiques proposés par des marques comme DJI.

Il a notamment mis en avant le style de vol immersif du A1, basé sur des lunettes type FPV et une manette à détection de mouvements, comme l’un des principaux atouts du drone. Le pilotage serait d’une simplicité telle qu’un enfant pourrait en prendre les commandes, d’autant plus que l’appareil embarque plusieurs systèmes de sécurité (dont un retour au point de départ par GPS et un détecteur d’obstacles), en plus d’une vitesse maximale raisonnable.

C’est une fois le vol terminé que la vraie magie opère lors du montage.

Le A1 repose sur la même technologie caméra « filmer d’abord, cadrer ensuite » que les meilleures caméras 360 d’Insta360, permettant de définir les angles, les champs de vision et plus encore via les applications mobiles et desktop associées.

Ainsi, inutile de stresser pour tout cadrer en temps réel pendant le vol : il suffit ensuite de pointer la caméra dans la direction idéale lors du montage. Une véritable révolution par rapport aux méthodes traditionnelles des drones à caméra, que Tim considère comme un tournant majeur dans ce domaine.

Une réserve soulevée dans son test : le tarif final pourrait s’avérer élevé, notamment en raison de l’inclusion de lunettes et d’un contrôleur de mouvement. De plus amples informations sont attendues d’ici peu. Une revue complète et détaillée du Antigravity A1 sera également publiée très prochainement.

DJI ne compte pas rester en retrait

Selon certaines rumeurs, le premier drone 360° de DJI serait basé sur la même technologie d'imagerie que la caméra d'action DJI Osmo 360.

Il convient également de mentionner que, si les rumeurs se confirment, le Antigravity A1 ne serait pas le seul drone à caméra 360 en préparation.

Le leader du marché DJI préparerait activement un modèle concurrent, baptisé DJI Avata 360, dont la sortie pourrait même intervenir avant la fin de l’année.

Ce DJI Avata 360 embarquerait un système vidéo similaire à celui de la caméra DJI Osmo 360, avec deux capteurs CMOS de 1/1.1 pouce capables de filmer en 8K à 50 images par seconde et de capturer des photos de 38 MP. Comme toujours, les prochaines mises à jour à ce sujet seront relayées dès qu’elles seront disponibles.