Ce casque audio en carbone est une claque pour vos oreilles (et pour la concurrence)

Le D1 de HEDD est le tout premier casque dynamique et ouvert destiné au grand public

Il s'agit également du tout premier à intégrer une membrane en carbone à plis fins (TPCD)

Prix de lancement : 699 €

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore HEDD – qu’on continuera à écrire ainsi, volontairement – il s’agit d’un spécialiste allemand de l’audio, à l’origine du célèbre Air Motion Transformer. À ne pas confondre avec HED Technologies, entreprise suisse connue pour avoir lancé les premiers casques audio connectés en Wi-Fi (les HED Unity).

Revenons à la société au double D, puisque HEDD vient de dévoiler le D1 (oui, cette fois avec une seule lettre D), qui marque à la fois son tout premier casque à transducteur dynamique, mais aussi le tout premier modèle dynamique, ouvert et destiné au grand public jamais conçu. En matière de prétention à figurer parmi les meilleurs casques audio du marché, l’ambition est clairement posée.

La véritable vedette de ce modèle s’appelle TPCD – une membrane en carbone à plis fins, une première mondiale sur un transducteur dynamique. L’objectif : des transitoires ultra-rapides et une distorsion minimale. Il y a beaucoup à décortiquer côté technologies embarquées, alors autant entrer dans le détail.

HEDDphone D1 : ce qu’il faut retenir

Devenir le premier casque dynamique à intégrer la technologie TPCD n’a pas été chose facile – la marque indique qu’il a fallu huit années de développement pour y parvenir.

Derrière cette avancée (et les 40 ans d’héritage acoustique de Klaus Heinz, fondateur de HEDD), le D1 a été conçu en collaboration avec l’entreprise suédoise Composite Sound, spécialiste de la conception et de la fabrication de membranes acoustiques de haute précision.

Le Thin-Ply Carbon (TPC) ne correspond pas à une fibre de carbone classique. Il se compose de couches ultra-fines de carbone, parfaitement alignées et assemblées. Ce matériau est surtout reconnu pour son rapport rigidité/densité exceptionnel, sa faible masse et sa grande résistance – au point d’avoir été choisi par la NASA pour l’hélicoptère martien Ingenuity, ou encore pour les châssis de Formule 1.

HEDD présente cette technologie comme une "révolution du transducteur dynamique". Difficile de juger sans test, mais l’envie d’écouter est bien réelle.

Chaque casque D1 est fabriqué en Allemagne, et sa membrane exclusive TPCD est produite uniquement par Composite Sound, en Suède. À noter également une belle initiative écoresponsable : toutes les pièces sont remplaçables, et le casque bénéficie d’une garantie de cinq ans.

Côté tarif, le HEDDphone D1 est disponible dès aujourd’hui (6 novembre) au prix de 699 €. Un montant élevé, certes, plus que celui du nouveau casque connecté de Neurable, spécialisé dans l’analyse cognitive quotidienne, ou que le Bose QuietComfort Ultra (2e génération), connu pour ses performances en réduction de bruit active – et ce ne sont là que deux références.

Cela dit, certains casques filaires haut de gamme destinés aux audiophiles dépassent facilement les milliers d’euros. À ce titre, ce positionnement tarifaire reste raisonnable dans l’univers du filaire.

Aucune réduction de bruit active ici, puisque le design est ouvert. Pas non plus de Bluetooth ou de codec à gérer, le D1 étant un modèle 100 % filaire. Ce type de configuration est souvent salué pour la précision et la vivacité du rendu sonore. De quoi attiser la curiosité des passionnés.