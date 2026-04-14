OpenAI bat des records, Microsoft alerte : semaine charnière pour l’IA

L'IA est suivie de près et il n’existe toujours pas de semaine calme. Il y a toujours énormément d’actualités à rattraper. Parfois elles sont positives, souvent préoccupantes et, à l’occasion, franchement déroutantes. Cette semaine ne fait pas exception, d’autant plus que les tensions géopolitiques façonnent l’IA et sont façonnées par elle de manière de plus en plus visible. De nouveaux modèles arrivent, de nouvelles infrastructures se mettent en place et, inévitablement, de nouvelles inquiétudes apparaissent.

Bienvenue dans un nouveau récapitulatif des principales actualités de l’intelligence artificielle. Ce qui ressort actuellement, c’est l’enchevêtrement croissant entre la technologie et la politique mondiale, ainsi que le cycle désormais familier du « cela va tout changer », rapidement suivi d’une longue liste de réserves. Il devient également plus clair de savoir combien des entreprises comme OpenAI gagnent réellement d’argent, ce qui paraît significatif à un moment où beaucoup se demandent si la bulle de l’IA finira par éclater.

Le sujet principal de la semaine illustre un phénomène observé à plusieurs reprises ces derniers mois : de grandes promesses confrontées aux limites du monde réel. Microsoft suggère désormais que Copilot devrait être utilisé « à des fins de divertissement uniquement », ce qui marque un changement de ton notable. À cela s’ajoutent un portrait approfondi et fascinant de Sam Altman dans le New Yorker, de nouvelles informations sur les revenus d’OpenAI, ainsi que des inquiétudes liées au dernier modèle d’Anthropic, Claude Mythos. Tensions croissantes, excitation grandissante et, toujours, cette impression qu’il y a beaucoup trop d’actualités IA à assimiler — raison pour laquelle ce récapitulatif existe. Un quiz est également proposé à la fin pour tester ses connaissances.

Vous connaissez l’outil Microsoft Copilot que vous utilisez au travail ? Il ne serait plus vraiment destiné au travail, désolé

(Image credit: AdriaVidal via Shutterstock)

Vous connaissez Copilot de Microsoft ? L’outil d’IA présenté comme indispensable au monde professionnel moderne et comme un exemple phare de la manière dont l’IA peut transformer la productivité ? Selon les conditions générales officielles de Microsoft, il serait « réservé à des fins de divertissement uniquement ».

OpenAI, Google et Anthropic incluent des clauses similaires dans leurs propres conditions d’utilisation. Ce qui compte, toutefois, c’est l’écart entre la manière dont ces outils sont présentés et ce que stipulent les petites lignes. Microsoft souhaite que les entreprises continuent d’utiliser Copilot. Mais la formulation transfère la responsabilité vers l’utilisateur en cas de problème.

Ce schéma a déjà été observé dans l’IA appliquée à la thérapie, à l’amitié, au coaching de vie, voire aux compagnons romantiques virtuels. Les outils d’IA peuvent remplir certains rôles avec efficacité, mais le risque repose sur l’utilisateur. La véritable question n’est donc pas de savoir si l’IA commettra des erreurs — cela arrivera — mais qui en portera la responsabilité. Et, pour l’instant, les entreprises d’IA font tout leur possible pour que ce ne soit pas elles.

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, affirme générer beaucoup de revenus — cela signifie-t-il que la bulle de l’IA ne va pas éclater ?

(Image credit: Getty Images / Justin Sullivan)

L’une des grandes interrogations qui pèsent actuellement sur l’ensemble du secteur de l’IA concerne sa rentabilité réelle. La réponse est oui, mais peut-être pas de la manière attendue. Il s’agit moins d’utilisateurs recourant à ChatGPT pour des recettes de cuisine ou des recherches nocturnes anxiogènes que d’entreprises payant pour intégrer l’IA dans leurs produits et leurs processus.

Même sans utilisation professionnelle directe, cette donnée reste importante. Les revenus modifient considérablement la trajectoire. Si les entreprises parviennent à générer des bénéfices substantiels grâce à l’IA, il devient plus difficile de soutenir qu’il s’agit d’un simple phénomène de mode ou d’une bulle sur le point d’éclater. Cela indique également la direction prise : un accent accru sur les clients professionnels. Ce qui pourrait signifier, à terme, des coûts plus élevés ou des restrictions renforcées pour les utilisateurs classiques.

L’Iran menace de bombarder un centre de données IA Stargate de 30 milliards de dollars soutenu par OpenAI, Nvidia et d’autres géants technologiques

(Image credit: OpenAI Stargate)

Des rapports indiquent que des responsables iraniens auraient évoqué les infrastructures technologiques comme cibles potentielles en cas d’escalade avec les États-Unis et leurs alliés. Le projet le plus exposé est Stargate, une vaste initiative de centre de données aux Émirats arabes unis soutenue par plusieurs acteurs majeurs de la tech, dont OpenAI. Il est conçu pour fournir des quantités massives de puissance de calcul nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement de systèmes d’IA avancés.

Ce point est crucial car il met en lumière la dépendance de l’IA à des infrastructures colossales, exigeant d’importantes ressources énergétiques et une stabilité géopolitique. Pour les utilisateurs quotidiens, cela rappelle que les outils utilisés reposent entièrement sur cette infrastructure. Si celle-ci devient trop coûteuse, politiquement contestée ou trop lourde sur le plan environnemental, les conséquences pourraient être des coûts bien plus élevés, un accès réduit et un ralentissement des progrès.

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