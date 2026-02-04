Musk pense que d'ici 3 ans les calculs d'IA coûteront moins chers dans l'espace, mais ce calendrier relève de la science-fiction

Elon Musk a ajouté une nouvelle ligne à son historique de prédictions technologiques qui dépassent largement l'optimisme pour frôler l'illusion. Dans le cadre de l'annonce de l'acquisition de sa société xAI par SpaceX (également dirigée par Musk), il a déclaré que non seulement l'espace était idéal comme emplacement bon marché pour faire fonctionner des serveurs d'IA, mais que cela se ferait plus rapidement que la plupart des rénovations de cuisine sur Terre.

« Selon mes estimations, d'ici deux à trois ans, le moyen le moins coûteux de générer des calculs d'IA sera dans l'espace », a écrit Musk dans un communiqué. « Cette rentabilité permettra à elle seule aux entreprises innovantes d'aller de l'avant dans la formation de leurs modèles d'IA et le traitement des données à des vitesses et des échelles sans précédent, accélérant ainsi les percées dans notre compréhension de la physique et l'invention de technologies au bénéfice de l'humanité. »

Le terme « estimation » est ici très important, car lorsque l'on y regarde de plus près, les chiffres ne concordent pas, tout comme la physique. Il n'en reste pas moins que c'est une idée qui fait les gros titres, désormais amplifiée par le rachat de xAI par SpaceX. L'idée d'un traitement de l'IA dans l'espace n'est pas farfelue en soi. D'autres développeurs d'IA ont également exploré cette possibilité, Google et Amazon étant tous deux en phase initiale de discussion sur la conception. Après tout, l'IA est gourmande en énergie, et l'espace offre un ensoleillement infini et aucune facture d'eau.

Mais une vision interplanétaire grandiose n'est pas synonyme de plan d'affaires réaliste, surtout pas un plan qui doit aboutir dans les 36 mois. L'infrastructure n'est pas prête. La fusion d'une entreprise d'IA avec une entreprise de fusées ne fait pas avancer la rotation de la Terre. Si vous croyez que Musk aura des centres de données d'IA en orbite avant 2030, j'ai un robot humanoïde Tesla d'occasion à vous vendre.

Fusées d'appoint imaginaires

L'espace offre un rayonnement solaire ininterrompu, un environnement froid propice à la dissipation thermique et l'avantage ultime pour le travail à distance : aucune restriction de zonage. L'argument de Musk n'est pas totalement infondé. Les centres de données sont des créatures voraces en énergie, qui consomment de l'électricité, des terres et de l'eau, et suscitent des batailles politiques.

En orbite, en revanche, vous êtes au-dessus des nuages et hors de portée des radars. Pas de factures d'électricité. Pas de conflits liés aux droits sur l'eau. Il y a de nombreuses raisons d'être intrigué par l'informatique orbitale. Mais il y en a encore plus pour être sceptique quant à son arrivée imminente.

Même en supposant que tous les lancements de fusées, qui battent des records, soient couronnés de succès, mettre de la masse en orbite reste coûteux. Lancer dans l'espace l'équipement nécessaire à un centre de données complet, avec protection contre les radiations, gestion thermique, tolérance aux pannes et redondance, n'est pas quelque chose qui peut être fait à un coût abordable dans un délai inférieur à dix ans. Et cela suppose qu'il n'y ait aucune maintenance ni mise à niveau. Les centres terrestres remplacent les GPU défectueux comme de vieilles ampoules. Là-haut, votre seul espoir réside dans la maintenance robotisée ou des tonnes de redondance.

Et toute cette énergie solaire s'accompagne de nombreuses radiations moins attrayantes. Les rayons cosmiques, les éruptions solaires et l'hostilité générale de l'espace ne sont pas des questions secondaires. Ils sont au cœur des raisons pour lesquelles la plupart des satellites sont renforcés, coûteux et ont des décennies de retard en matière de conception de puces. Les GPU conçus pour l'inférence et l'entraînement sont fragiles. Ils ne sont pas conçus pour flotter au-dessus de la ceinture de Van Allen.

Sans parler des débris spatiaux. La mise en orbite basse de milliers de satellites informatiques pourrait provoquer une cascade de collisions. SpaceX domine déjà le trafic orbital. La superposition d'un deuxième réseau orbital d'ordinateurs IA pourrait susciter une forte réaction réglementaire et environnementale, même sans danger constant de collision.

Des décennies, pas des années

À long terme, les centres de données spatiaux pourraient être une excellente option. Ils pourraient soulager la pression sur les réseaux électriques, éviter les conflits liés au zonage et se développer à l'échelle mondiale sans faire bouillir les lacs locaux. La physique n'est pas impossible, mais les équations se traduisent par une ingénierie complexe, difficile et coûteuse. Trois ans pour mettre en place un centre de données IA fonctionnel en orbite, ce n'est pas sérieux, et ceux qui affirment que cela va se produire ne devraient pas être pris au sérieux.

Non pas parce que les gens ne veulent pas que les centres de données IA en orbite voient le jour, mais parce que les infrastructures à grande échelle, en particulier dans l'espace, nécessitent de la patience, des itérations et la volonté d'admettre que la Terre reste la meilleure option. Admettre ses erreurs et renoncer à ses rêves grandioses ne sont pas des habitudes chez Musk. Mais, à l'instar de ses robots, de sa flotte de voitures autonomes et de ses prouesses en matière de jeux vidéo, les centres IA en orbite sont une absurdité risible. Confiez le projet à de vrais ingénieurs et demandez-leur un calendrier réaliste, et nous verrons comment les premiers satellites se comportent dans une dizaine d'années.