Grok dans le viseur de l’UE après des millions d’images deepfake controversées

L’autorité européenne chargée de la protection des données a ouvert une nouvelle enquête « à grande échelle » visant X

Elle examine si des images Grok « potentiellement préjudiciables » ont enfreint les lois sur la protection de la vie privée

Cette démarche fait suite à des investigations distinctes menées par l’Union européenne et le Royaume-Uni concernant les deepfakes sur X

La plateforme X d’Elon Musk (anciennement connue sous le nom de Twitter) et son bot d’intelligence artificielle Grok font l’objet d’une nouvelle surveillance concernant des contenus deepfake sexualisés et non consentis, la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC) ayant annoncé l’ouverture d’une enquête.

Selon MarketWatch, l’autorité examine si X s’est conformée aux règles strictes du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au sein de l’Union européenne, dont l’application incombe au régulateur irlandais pour le compte des 27 États membres.

Ces dernières semaines, une vague de critiques s’est abattue sur X après l’utilisation de Grok pour créer et publier des millions d’images sexualisées et explicites, souvent basées sur des photos réelles (dont certaines sembleraient représenter des mineurs) et utilisées sans consentement.

La DPC indique « avoir échangé » avec X au sujet de ces images « potentiellement préjudiciables » depuis le début de leur diffusion à grande échelle, sans qu’aucun commentaire officiel n’ait été formulé par X. La plateforme de réseaux sociaux a précédemment affirmé que les garde-fous nécessaires avaient été mis en place, mais les régulateurs restent sceptiques.

Enquêtes et perquisitions

Cette nouvelle procédure s’ajoute à une enquête distincte menée par l’Union européenne sur les mêmes problématiques, mais au titre de législations imposant aux plateformes d’empêcher la diffusion de contenus illégaux, ce qui pourrait inclure en l’espèce des contenus d’abus sexuels sur mineurs. Le Royaume-Uni, désormais hors de l’Union européenne, a également ouvert sa propre enquête.

Des perquisitions ont par ailleurs été menées plus tôt ce mois-ci dans les bureaux de X à Paris par les autorités françaises et européennes, dans le cadre d’enquêtes en cours portant également sur les images générées par intelligence artificielle. Comme le rapporte le Financial Times, X a nié toute infraction à ce moment-là.

À ce stade, la durée de cette nouvelle enquête ainsi que son issue demeurent incertaines, mais des amendes substantielles sont envisageables si X est jugée défaillante en matière de protection des données entourant ces images.

Grok est développé par xAI, une autre entreprise d’Elon Musk, qui a annoncé il y a quelques jours une fusion avec SpaceX. Le bot d’intelligence artificielle et ses fonctionnalités sont accessibles à l’ensemble des utilisateurs, avec des limites d’utilisation plus élevées pour les abonnés aux offres premium.