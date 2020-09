Xbox Series S julkistettiin virallisesti hinnan kera – näin paljon seuraava konsolisukupolvi maksaa

Microsoft on viimein vahvistanut edullisemman Xbox Series S -mallin muotoilultaan ja hinnaltaan.

Konsoleiden hinnat ja julkaisupäivät vuotivat aiemmin tänään, mutta hyvin pian vuotojen jälkeen Microsoft päätti vahvistaa virallisesti Xbox Series S:n olevan totta.

Samassa yhteydessä Xbox Series S:n viralliseksi hinnaksi vahvistui 299 dollaria ja 299,99 euroa ranskankielisen Xbox-tilin mukaan. Suomen virallista hintaa ei vielä kerrottu.

Xbox Series S: kaikki mitä tiedämme

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Xbox Series X:stä

Odotamme edelleen PS5:n hintaa ja tarkkaa julkaisupäivää

Microsoft vahvisti asian Xboxin virallisella Twitter-tilillä, jossa yhtiö kertoi samalla kyseessä olevan yhtiön historian pienin konsoli.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEqSeptember 8, 2020

Mitä tiedämme tällä hetkellä?

Hinnan lisäksi twiitissä esitellään myös ohuempi Xbox Series S -muotoilu, joka on myös emokonsolista poiketen valkoinen.

Kyseessä näyttäisi olevan sama renderöinti, jonka Brad Sams vuoti YouTubeen ja Thurrottiin, minkä lisäksi myös samaisen vuodon hinta pitää paikkansa. Voit katsoa konsolin muotoilusta paremman kuvan antavan videon alta.

Videota ei ole julkaistu virallisesti Microsoftin suunnalta, mutta kuvan perusteella kyseessä näyttäisi olevan virallinen tuotos.

Paremman kuvan konsolin muotoilusta saa hieman julkistuksen jälkeen julkaistusta videosta, joka vertaa Series S -mallia Series X -konsoliin.

Tiedämme mahdollisesti myös Xbox Series X:n julkaisupäivän, sillä Windows Central uutisoi kuulleensa lähteiltään, että molemmat mallit julkaistaan 10. marraskuuta. Microsoft ei ole kuitenkaan vahvistanut asiaa.

Ottaen kuitenkin huomioon vuodon muiden tietojen paikkaansapitävyyden, myös julkaisupäivä on todennäköisesti oikea. Samaiset lähteet kertoivat Xbox Series X:n maksavan puolestaan 499 dollaria.

Liian pieni kiintolevy?

Tiedämme, että Xbox Series X on levyasematon konsoli, jollaisen myös Sony on esitellyt saapuvan PlayStation 5:n rinnalla.

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun Microsoft on julkaissut täysin digitaalisen konsolin. Xbox One S All-Digital saa Series S:stä käytännössä huomattavasti tehokkaamman ja SSD-asemalla varustetun konsolin, jonka tarkempia tietoja ei ole vielä virallisesti julkistettu.

Tuoreessa Twitter-videossa annetaan kuitenkin pientä osviittaa siitä, mitä tulevalta konsolilta voidaan odottaa.

Yksi huomionarvoinen seikka videolta saaduissa tiedoissa on se, että Series X:n kiintolevy tuntuu oudon pieneltä. Sen perusteella uudessa mallissa olisi ainoastaan 512 gigan SSD-asema.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuPSeptember 8, 2020

Alustavasti koko tuntuu jäävän auttamattoman pieneksi, sillä jo pelkästään käyttöjärjestelmä ottaa siitä ison siivun. Lisäksi Series S on täysin digitaalinen konsoli, joten kaikki pelit joudutaan asentamaan konsoliin kokonaisuudessaan.

GTA V vie esimerkiksi 45 gigaa konsoleilla, joten Series S:lle ei mahtuisi kuin noin kymmenen vastaavankokoista peliä. Uusi Call of Duty: Modern Warfare vie puolestaan reilu 150 gigaa.

Onneksi Microsoft tarjoaa käyttäjilleen vaihtoehtoja, joista yksi on kuukausimaksullinen Project xCloud -pilvipelipalvelu. Tämän avulla käyttäjät voisivat pelata pelejä ilman, että niitä täytyisi ladata konsolille, jolloin SSD:n pienuus ei olisi välttämättä ongelma.

xCloud julkaistaan virallisesti 15. syyskuuta, jolloin se tarjoaa yli sata peliä pelattavaksi. Marraskuuhun ja seuraavan konsoleiden julkaisuun mennessä valikoima on todennäköisesti jo suurempi.

Löydä parhaat Xbox Series X -tarjoukset ennen muita! Lähetämme sinulle ennakkotilausohjeet ja parhaat tarjoukset heti, kun saamme ne tietoomme. Muistuta minua Minulle saa lähettää tietoja muista vastaavista tuotteista valmistajalta Techradar ja muilta Futuren merkeiltä. Minulle saa lähettää tietoa muista vastaavista tuotteista myös kolmansilta osapuolilta Lupaamme olla lähettämättä mitään epäoleellista. Voit peruuttaa uutiskirjeemme milloin tahansa, emmekä koskaan jaa tietojasi ulkopuolisille tahoille ilman lupaasi.

Xbox Series S tukee lisäksi ulkoisia kiintolevyjä, joten ylimääräistä kustannusta vastaan konsoliin on mahdollista saada esimerkiksi yhden teran SSD-asema, joka on jo julkistettu Series X:lle.

Oletamme kyseisen kiintolevyn tukevan myös Series S -mallia, joskaan tätä ei ole virallisesti vielä vahvistettu.

Kannattaa huomioida, että myös PS5:n omistajat kohtaavat luultavasti täysin vastaavia ongelmia. Molemmat Sonyn tulevista konsoleista saavat ainoastaan 825 gigan kustomoidun SSD:n, joka on toki isompi kuin Series S:ssä oleva, mutta yhtä lailla se täyttyy nykyisten pelien kokojen vuoksi nopeasti.

Emme kuitenkaan tiedä tässä vaiheessa vielä, kuinka kalliita PS5-konsolit ovat tai milloin ne julkaistaan.

Kerro meille, mitä mieltä olet the Xbox Series S:n hinnasta ja muotoilusta Twitterissä.