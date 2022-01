Xbox Series X/S myy paremmin kuin mikään aiempi Xbox

Xbox Series X ja Xbox Series S ovat myyneet julkaisunsa jälkeen paremmin kuin mikään aiempi Xbox samassa aikaikkunassa, kertoo Xboxin pääjohtaja Phil Spencer.

Spencer on kertonut uuden sukupolven konsolimyynnistä tuoreessa New York Times -podcastissa. Xboxit ovat myyneet erittäin hyvin marraskuun 2020 julkaisusta lähtien.

"Olemme tässä vaiheessa myyneet enemmän uuden sukupolven Xboxeja, eli Xbox Series X- ja S-malleja, kuin mitään aiempia Xbox-versioita", kertoo Spencer. Tuoreet X/S-konsolit ovat päihittäneet myynnissä alkuperäisen Xboxin, Xbox 360:n ja Xbox Onen vastaavassa aikaikkunassa.

Xboxin uutukaisilla on silti pitkä taival kuljettavanaan, mikäli Microsoft haluaa niiden ylittävän aiempien konsolisukupolvien kokonaismyynnin. Xbox 360 on myynyt olemassa olonsa aikana 85 miljoonaa kappaletta ja Xbox One vuorostaan 50 miljoonaa kappaletta. Siitä huolimatta X- & S-sarjan Xboxeilla on ollut ripeä startti.

Saavutus on myös siinä mielessä vaikuttava, että maailmanlaajuinen komponenttipula on hidastanut etenkin Xbox Series X:n tuotantoa. Kysyntää konsoleille riittää ja kauppoihin päätyvät laitteet myydään alta aikayksikön. Tarina on samanlainen myös PlayStation 5:n ja Nintendo Switch OLEDin kohdalla.

Spencer on varoittanut, että tuotantohaasteet venyvät ainakin vuoteen 2023 saakka. Tuotanto on Spencerin mukaan samalla tasolla kuin aiemminkin, mutta kysyntä on kasvanut entisestään. Xbox Series S:ää on saatavilla kuitenkin paremmin kuin huippumallia. Tämä on voinut olla myös myyntivaltti Microsoftille.