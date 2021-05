Xbox Series X:n täyden potentiaalin hyödyntäminen peleissä vie aikaa

Microsoftin Xbox Series X on jo kuusi kuukautta vanha, mutta sille ei ole oikeastaan saatu vielä peliä, joka esittelisi konsolin tehoja kunnolla. Lukuisat pelit on optimoitu pyörimään paremmilla nopeuksilla ja 4K-resoluutiolla, mutta varta vasten Xbox Series X:lle ja Xbox Series S:lle suunniteltuja pelejä on vain kourallinen, mukaan lukien The Medium.

The Ascent -pelin ohjaaja Tor Frickin mukaan tilanne on kuitenkin muuttumassa. Hänen mukaansa kestää aikansa ennen kuin kehittäjät pystyvät valjastamaan Microsoftin uuden rautan potentiaalin peleihinsä.

GamingBoltille antamassaan haastattelussa Frick selittää, kuinka kehittäjät ovat vielä alkuvaiheessa konsolin salaisuuksien selvittämisessä. Hän myös huomauttaa, että laitteessa olevan SSD:n avulla monet pienemmät kehittäjät voivat "kuroa kiinni" AAA-kehittäjiä kehittämällä vastaavanlaisia pelejä.

“Luulen siinä kestävän aikaa ennen kuin käy selväksi, kuinka suuresta muutoksesta on oikeasti kyse", Frick sanoo. "Kestää aikansa ennen kuin kehittäjillä on mahdollisuus hyödyntää konsolin raudan tarjoama potentiaali täysin."

"Nopeammat latausajat antavat kehittäjille mahdollisuuden luoda kokemuksia, jotka ovat saumattomampia, rikkaampia, yksityiskohtaisempia ja vaihtelevampia. Se auttaa lisäksi pienempiä kehittäjiä kuromaan sitä eroa, jonka monet mieltävät indie-pelien ja perinteisten AAA-pelien välille. Uskon tämän näkyvän siinä, että kaikenkokoiset studiot luovat jatkossa vain entistä vaihtelevampia pelejä, mikä on mahtavaa."

Valmiina nousuun

Tuleva The Ascent on isometrinen toimintaroolipeli, joka sijoittuu kyberpunk-henkiseen maailmaan. Peli julkaistaan yksinoikeudella Xbox-konsoleille ja PC:lle 29. heinäkuuta. Peli julkaistaan samana päivänä myös Xbox Game Passiin.

The Ascent on pelattavissa yksin tai kolmen kaverin kanssa. Vaikka pelin kehittänyt Neon Giant koostuu muutamista työntekijöistä, The Ascent itsessään näyttää vakuuttavalta ja ammentaa Xbox Series X:n tehoja.

Edessäpäin siintää myös pelialan suurin tapahtuma, E3 2021, jolloin odotamme näkevämme lisää Xbox Series X:lle julkistettavia yksinoikeuspelejä. Tuolloin näemme todennäköisesti myös lisää muun muassa Halo Infinitestä, Forza Motorsportista, State of Decay 3:sta ja Hellblade 2:sta. Ja koska Microsoft osti alaisuuteensa alkuvuodesta Bethesdan, näemme E3:ssa luultavasti lisää myös Starfieldistä ja mahdollisesti The Elder Scrolls 6:sta.