Xbox Series S: Preis und Design bestätigt, SSD lässt zu wünschen übrig

Wir haben endlich einen Preis für und ein offizielles Bild der Xbox Series S.

Nur wenige Stunden nachdem Bilder, das Erscheinungsdatum und der Preis der Xbox Series X und der Xbox Series S geleakt wurden, hat Microsoft beschlossen, dass es endlich an der Zeit ist, das kleine Geschwisterchen der Series X vorzustellen – die Xbox Series S.

Außerdem wissen wir jetzt auch, wie viel sie kosten wird: EUR/CHF 299,-

Microsoft hat in der Zwischenzeit über den offiziellen Xbox-Twitter-Account die Konsole – die kleinste Xbox aller Zeiten, übrigens – und gleichzeitig den Preis bestätigt.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEqSeptember 8, 2020