The Mandalorianin kolmas tuotantokausi saatetaan julkaista odotettua aiemmin

Spoilereita The Book of Boba Fett -sarjasta.

The Mandalorian -tähti Giancarlo Esposito on vihjaillut Star Wars -sarjan kolmannen kauden ilmestyvän jo parin kuukauden sisällä.

Reddit-foorumilla bongattiin Moff Gideonia sarjassa esittävän Espositon vierailleen Rick Eisenin ohjelmassa, jossa tämä näytti vahvistavan sarjan palaavan "joskus kesällä".

Näyttelijä Carl Weathers, joka esittää Disney+-sarjassa Greef Kargaa, kertoi puolestaan jo aiemmin The Mandalorianin kolmannen kauden kuvausten päättyneen maaliskuun lopussa. Tästä huolimatta Esposito väittää sarjan seuraavan osan "saapuvan pian".

"Se saapuu pian", Esposito vastasi kolmannen kauden ilmestymiseen liittyvään kysymykseen. "Minulla on hieman vielä tehtävää sen osalta ja viimeistellä suoritukseni. Mutta uskon sen saapuvan joskus kesällä. Päivämäärää ei ole vielä ilmoitettu, mutta se saapuu pian."

The Mandalorianin toinen tuotantokausi lähetettiin joulukuussa 2020, joten sarjan edellisestä kaudesta on jo miltei 18 kuukautta. Star Wars -fanit pääsivät tosin jälleennäkemään suosikkihahmon uusiksi The Book of Boba Fett -sarjassa, jossa hahmot piipahtivat loppupuolella auttamassa entisiä ystäviään.

Kauden päätteeksi Mando ja Grogu nähtiin kiitävän kohti galaksia näiden korjatussa avaruusaluksessa. Emme tiedä, mihin seikkailuihin kaksikko suuntaa, mutta odotamme Moff Gideonilla ja muilla pahiksilla olevan tarkat suunnitelmat näiden varalle.

Palaako The Mandalorian oikeasti kesällä?

Mando saattaa palata odotettua aiemmin – emme tosin ole järin luottavaisia tämän suhteen. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Vaikka The Mandalorianin kolmas tuotantokausi olisi mukava saada katsottavaksi jo kesällä, emme ole järin luottavaisia tämän suhteen.

Sarjan kaksi aiempaa kautta pistettiin kuvausten osalta pakettiin alkuvuodesta 2019 ja 2020, mutta nämä saapuivat Disney+:aan tästä huolimatta vasta marraskuussa 2019 ja joulukuussa 2020.

Kuvausten jälkeen alkava jälkituotanto onkin ollut molemmilla sarjoilla suunnilleen samanpituinen, yhdeksän kuukautta, ennen kuin ne on saatu viimeisteltyä Disneyn suoratoistopalveluun.

Tämän perusteella tuntuisi perin hämmästyttävältä, jos The Mandalorianin kolmas tuotantokausi olisi onnistunut typistämään jälkituotannon vain muutamaan kuukauteen ja ilmestyvän jo kesän aikana. Toki kesä jatkuu aina elokuuhun asti, jolloin sarja saattaisi vielä ennättää ilmestyä.

Aiempiin kausiin pohjaten uskomme kolmannen kauden ilmestyvän aikaisintaan syksyllä. Lisäksi Obi-Wan Kenobin oma Star Wars -sarja nähdään Disney+:ssa 27. toukokuuta - 24. kesäkuuta välisenä aikana, kun taas Ms Marvel valloittaa ruudun 8. kesäkuuta - 13. heinäkuuta välisenä aikana. Lucasfilm ja Disney tuskin haluaa syödä näiden ruutuaikaa tunkemalla kolmannen sarjan näiden rinnalle.

Myös The Bad Batchin toinen tuotantokausi vaikuttaa todennäköisesti The Mandalorianin julkaisuikkunaan. 29. toukokuuta järjestettävässä Star Wars Celebration -paneelissa saamme kuulla lisää tulevan animaatiosarjan tulevaisuudesta sekä todennäköisesti tarkemman julkaisuikkunan. Aiemman vuodon perusteella The Bad Batchin toinen kausi julkaistaisiin kevään 2022 aikana, mutta tätä on todennäköisesti siirretty Obi-Wanin ja Ms Marvelin vuoksi.

Toivottavasti saamme kuulla jotain virallista The Mandalorianin kolmannen tuotantokauden julkaisupäivästä, jotta voimme jättää spekulaatiot rauhaan. Sarjasta keskustelevat Jon Favreau ja Dave Filoni niin ikään Star Wars Celebration -paneelissa 28. toukokuuta, jolloin todennäköisesti kuulemme viimeistään kauden tarkan julkaisupäivän.